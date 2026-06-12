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Головна Спорт У Довбіка з'явилося два варіанти повернутися до Іспанії

У Довбіка з'явилося два варіанти повернутися до Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 10:01
Бетіс та Вільярреал претендують на Довбіка
Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Нападник італійської "Роми" та збірної України Артем Довбик може повернутися до Іспанії. На нього претендують одразу два клуби. Керівництво "вовків" хоче продати гравця.

У трансфері Довбика зацікавлений і його колишній клуб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Liga News.

Нападник Артем Довбик не входить у плани головного тренера "Роми" Джан П'єро Гасперіні на новий сезон. Італійський клуб планує виставити 28-річного футболіста на трансфер. Інтерес до гравця вже виявили дві команди з чемпіонату Іспанії.

Артем Довбик
Артем Довбик та Микола Шапаренко. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Повернення Довбика в Ла-Лігу

Головними претендентами на українця вважаються "Вільярреал" та "Бетіс". За підсумками минулого сезону вони посіли 3 та 5 місце в турнірній таблиці Ла-Ліги відповідно і заслужили право зіграти в Лізі чемпіонів. Команди хочуть посилити атакувальний потенціал, тому зацікавлені в трансфері досвідченого форварда.

"Рома" хоче отримати за Довбика не менше 20 млн євро. Каталонська "Жирона", в якій Артем грав до переїзду в Італію, отримає з цієї суми 2 млн євро. У минулому сезоні форвард збірної України зіграв 18 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

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Раніше Новини.LIVE писали про те, що незабаром футболісти зможуть брати участь у власних трансферах і отримувати за це комісію.

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Артем Довбик Футбол трансфери Бетіс
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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