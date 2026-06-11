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Головна Спорт Астон Вілла може замінити Мартінеса українським воротарем

Астон Вілла може замінити Мартінеса українським воротарем

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 12:14
Трубін може підписати контракт з Астон Віллою цього літа
Головний тренер "Астон Вілли" Унаї Емері. Фото: Reuters

Воротар збірної України Анатолій Трубін потрапив у поле зору клубу з англійської Прем'єр-ліги. Бірмінгемська "Астон Вілла" вже понад місяць стежить за грою голкіпера. Трансфер може відбутися під час Кубка світу-2026.

Трубін може замінити у складі "вілланів" місцеву легенду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X журналіста TNT Sports Сема Коена.

Український воротар Анатолій Трубін перейшов до "Бенфіки" влітку 2023 року. З того часу він провів за лісабонську команду 149 матчів, причому в 59 з них не пропустив жодного гола. Також 24-річний Анатолій Трубін є одним із лідерів збірної України. За його прогресом спостерігають одразу декілька клубів, але "Астон Вілла" може виявитися найрішучішою з них.

Деталі можливого трансферу Трубіна

Бірмінгемці цього літа можуть попрощатися з воротарем збірної Аргентини Еміліано Мартінесом, якого збирається підписати туринський "Ювентус". "Астон Вілла" не буде утримувати гравця. Натомість йому вже шукають заміну, якою і може стати Анатолій Трубін.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін на тренуванні збірної України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

«Вілланам» доведеться заплатити за українця не менше 25 млн євро. На меншу суму "Бенфіка" не погодиться, оскільки значну частину суми "орли" будуть змушені віддати донецькому "Шахтарю" за підсумками договору 2023 року.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що дружина гравця збірної України розчулила вболівальників сімейною фотографією після трансферу чоловіка.

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Футбол трансфери Бенфіка Анатолій Трубін
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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