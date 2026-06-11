Трубин летом может подписать контракт с Астон Виллой

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери. Фото: Reuters

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оказался на радаре у клуба из английской Премьер-лиге. Бирмингемская "Астон Вилла" уже больше месяца следит за игрой вратаря. Трансфер может быть осуществлен во время Кубка Мира-2026.

Трубин может заменить в составе "вилланов" местную легенду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X журналиста TNT Sports Сэма Коэна.

Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в "Бенфику" летом 2023 года. С тех пор он провел за лиссабонскую команду 149 матчей, причем в 59 из них не пропустил ни одного гола. Также 24-летний Анатолий Трубин является одним из лидеров сборной Украины. За его прогрессом наблюдают сразу несколько клубов, но "Астон Вилла" может оказаться наиболее решительным из них.

Детали возможного трансфера Трубина

Бирмингемцы этим летом могут попрощаться с вратарем сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом, которого собирается подписать туринский "Ювентус". "Астон Вилла" не будет удерживать игрока. Вместо этого ему уже ищут замену, которой и может стать Анатолий Трубин.

Анатолий Трубин на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Вилланам" придется заплатить за украинца не менее 25 млн евро. На меньшую сумму "Бенфика" не согласится, так как значительную часть суммы "орлы" будут вынуждены отдать донецкому "Шахтеру" по итогам договора 2023 года.

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