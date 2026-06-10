Барселона подписала контракт с 16-летним украинцем

О новом контракте Рыбака сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на агента футболиста Вадима Шаблия .

Украинский футболист Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт. Воспитанник академии "Барселоны" заключил соглашение с каталонским клубом.

Новый этап в карьере украинца

Шестнадцатилетний Рыбак заключил с "Барселоной" соглашение сроком на три года. Подписание контракта состоялось после успешного выступления перспективного футболиста в юношеской команде каталонцев.

На данный момент украинец продолжит выступать за юношеские команды каталонского гранда и развиваться в системе клуба.

В «Барселоне» традиционно уделяют большое внимание развитию молодых талантов, а Рыбак является одним из лучших в команде своего возраста.

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Рыбак до 2022 года выступал в академии донецкого "Шахтера".