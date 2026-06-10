Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Барселона подписала контракт с 16-летним украинцем

Барселона подписала контракт с 16-летним украинцем

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 23:56
Барселона подписала контракт с 16-летним украинцем
Артем Рыбак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Украинский футболист Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт. Воспитанник академии "Барселоны" заключил соглашение с каталонским клубом.

О новом контракте Рыбака сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на агента футболиста Вадима Шаблия.

Артем Рыбак
Артем Рыбак и Вадим Шаблий. Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новый этап в карьере украинца

Шестнадцатилетний Рыбак заключил с "Барселоной" соглашение сроком на три года. Подписание контракта состоялось после успешного выступления перспективного футболиста в юношеской команде каталонцев.

На данный момент украинец продолжит выступать за юношеские команды каталонского гранда и развиваться в системе клуба.

В «Барселоне» традиционно уделяют большое внимание развитию молодых талантов, а Рыбак является одним из лучших в команде своего возраста.

Читайте также:

Рыбак до 2022 года выступал в академии донецкого "Шахтера".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о смене клуба украинским футболистом, которыйнаходится в поле зрения тренеров национальной команды.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Зинченко откровенно рассказал о влиянии Венсана Компани на свою карьеру во время выступлений в "Манчестер Сити". Украинец признался, что требовательность и жесткость бельгийца стали важными факторами для его профессионального роста.

Барселона Вадим Шаблий Артем Рыбак
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации