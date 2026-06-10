Барселона подписала контракт с 16-летним украинцем
Украинский футболист Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт. Воспитанник академии "Барселоны" заключил соглашение с каталонским клубом.
О новом контракте Рыбака сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на агента футболиста Вадима Шаблия.
Новый этап в карьере украинца
Шестнадцатилетний Рыбак заключил с "Барселоной" соглашение сроком на три года. Подписание контракта состоялось после успешного выступления перспективного футболиста в юношеской команде каталонцев.
На данный момент украинец продолжит выступать за юношеские команды каталонского гранда и развиваться в системе клуба.
В «Барселоне» традиционно уделяют большое внимание развитию молодых талантов, а Рыбак является одним из лучших в команде своего возраста.
Рыбак до 2022 года выступал в академии донецкого "Шахтера".
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о смене клуба украинским футболистом, которыйнаходится в поле зрения тренеров национальной команды.
Также Новини.LIVE писал, что Александр Зинченко откровенно рассказал о влиянии Венсана Компани на свою карьеру во время выступлений в "Манчестер Сити". Украинец признался, что требовательность и жесткость бельгийца стали важными факторами для его профессионального роста.