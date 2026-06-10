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Головна Спорт Барселона підписала контракт із 16-річним українцем

Барселона підписала контракт із 16-річним українцем

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 23:56
Барселона підписала контракт із 16-річним українцем
Артем Рибак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Український футболіст Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт. Вихованець академії "Барселони" уклав угоду з каталонським клубом.

Про новий контракт Рибака повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на агента футболіста Вадима Шаблія.

Артем Рыбак
Артем Рибак та Вадим Шаблій. Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новий етап у кар'єрі українця

Шістнадцятирічний Рибак уклав із "Барселоною" угоду терміном на три роки. Підписання контракту сталося після вдалого контракту перспективного футболіста в юнацькій команді каталонців.

Наразі українець продовжить виступати за юнацькі команди каталонського гранда та розвиватися в системі клубу.

У "Барселоні" традиційно приділяють велику увагу розвитку молодих талантів, а Рибак є одним із найкращих в команді свого віку.

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Рибак до 2022 року виступав у академії донецького "Шахтаря".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зміну клубу українським футболістом, який перебуває в полі зору тренерів національної команди.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Зінченко відверто розповів про вплив Венсана Компані на свою кар'єру під час виступів у "Манчестер Сіті". Українець зізнався, що вимогливість і жорсткість бельгійця стали важливими факторами для його професійного зростання.

Барселона Вадим Шаблій Артем Рибак
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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