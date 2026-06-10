Барселона підписала контракт із 16-річним українцем
Український футболіст Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт. Вихованець академії "Барселони" уклав угоду з каталонським клубом.
Про новий контракт Рибака повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на агента футболіста Вадима Шаблія.
Новий етап у кар'єрі українця
Шістнадцятирічний Рибак уклав із "Барселоною" угоду терміном на три роки. Підписання контракту сталося після вдалого контракту перспективного футболіста в юнацькій команді каталонців.
Наразі українець продовжить виступати за юнацькі команди каталонського гранда та розвиватися в системі клубу.
У "Барселоні" традиційно приділяють велику увагу розвитку молодих талантів, а Рибак є одним із найкращих в команді свого віку.
Рибак до 2022 року виступав у академії донецького "Шахтаря".
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зміну клубу українським футболістом, який перебуває в полі зору тренерів національної команди.
Також Новини.LIVE писав, що Олександр Зінченко відверто розповів про вплив Венсана Компані на свою кар'єру під час виступів у "Манчестер Сіті". Українець зізнався, що вимогливість і жорсткість бельгійця стали важливими факторами для його професійного зростання.