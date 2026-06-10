Барселона підписала контракт із 16-річним українцем

Артем Рибак. Фото: instagram.com/artemrybak17

Український футболіст Артем Рибак підписав свій перший професійний контракт. Вихованець академії "Барселони" уклав угоду з каталонським клубом. Про новий контракт Рибака повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на агента футболіста Вадима Шаблія. Артем Рибак та Вадим Шаблій. Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новий етап у кар'єрі українця Шістнадцятирічний Рибак уклав із "Барселоною" угоду терміном на три роки. Підписання контракту сталося після вдалого контракту перспективного футболіста в юнацькій команді каталонців. Наразі українець продовжить виступати за юнацькі команди каталонського гранда та розвиватися в системі клубу. У "Барселоні" традиційно приділяють велику увагу розвитку молодих талантів, а Рибак є одним із найкращих в команді свого віку. Читайте також: Рибак до 2022 року виступав у академії донецького "Шахтаря".

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