Кандидат у збірну України змінив клуб у США

Український захисник Євген Чеберко продовжить кар'єру в іншому клубі МЛС. "Лос-Анджелес" офіційно оголосив про підписання 28-річного футболіста з "Коламбус Крю".

Про трансфер гравця повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Лос-Анджелес".

Євген Чеберко. Фото: "Лос-Анджелес"

Чеберко залишив чемпіонів МЛС

За умовами угоди, "Коламбус Крю" отримав від "Лос-Анджелеса" додатковий слот для іноземного футболіста на сезон-2026. До нової команди українець приєднається 13 липня після відкриття другого літнього трансферного вікна МЛС.

Чеберко виступав за "Коламбус Крю" з літа 2023 року. За цей час центральний захисник провів 83 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Разом із клубом українець став чемпіоном МЛС, а також виграв Кубок ліг.

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За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 1,2 млн євро.

У новій команді Чеберко гратиме разом із ще одним українцем — Артемом Смоляковим, який виступає на позиції лівого захисника.

До переїзду в США оборонець виступав за "Дніпро", "Зорю", австрійський ЛАСК та хорватський "Осієк".