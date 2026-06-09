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Главная Спорт Кандидат в сборную Украины сменил клуб в США

Кандидат в сборную Украины сменил клуб в США

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 23:10
Кандидат в сборную Украины сменил клуб в США
Евгений Чеберко. Фото: УАФ

Украинский защитник Евгений Чеберко продолжит карьеру в другом клубе MLS. "Лос-Анджелес" официально объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом из "Коламбус Крю".

О трансфере игрока сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Лос-Анджелес".

Евгений Чеберко
Евгений Чеберко. Фото: "Лос-Анджелес"

Чеберко покинул чемпионов MLS

По условиям соглашения, "Коламбус Крю" получил от "Лос-Анджелеса" дополнительный слот для иностранного футболиста на сезон-2026. К новой команде украинец присоединится 13 июля после открытия второго летнего трансферного окна MLS.

Чеберко выступал за "Коламбус Крю" с лета 2023 года. За это время центральный защитник провел 83 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Вместе с клубом украинец стал чемпионом MLS, а также выиграл Кубок лиг.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

В новой команде Чеберко будет играть вместе с еще одним украинцем — Артемом Смоляковым, который выступает на позиции левого защитника.

До переезда в США защитник выступал за "Днепр", "Зарю", австрийский ЛАСК и хорватский "Осиек".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о смерти спортивного журналиста и комментатора Александра Тынгаева, который находился в критическом состоянии после тяжелого несчастного случая.

Также Новини.LIVE писал, что руководство "Динамо" готово к кадровым изменениям в атакующей группе перед стартом нового сезона. В киевском клубе рассматривают вариант расставания с двумя нападающими в рамках летней трансферной кампании.

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лига МЛС Евгений Чеберко Лос-Анджелес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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