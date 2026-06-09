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Головна Спорт Зінченко розповів, як Компані завдяки насиллю змінив його менталітет

Зінченко розповів, як Компані завдяки насиллю змінив його менталітет

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 17:40
Зінченко розповів, як Компані завдяки насиллю змінив його менталітет
Олександр Зінченко. Фото: кадр з відео

Захисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко пригадав один із найяскравіших уроків, який отримав під час виступів за "Манчестер Сіті". Його вчителем став капітан команди Венсан Компані.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Компані не пробачив програне єдиноборство

Історія сталася напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". За словами Зінченка, тоді він майже не мав шансів потрапити до заявки на гру, оскільки всі конкуренти на його позиції були здоровими.

Під час ранкового тренування команди українець програв одне з єдиноборств у вправі 11 на 11. Сам футболіст не надав цьому особливого значення, однак Венсан Компані звернув увагу на епізод.

"Заходжу в роздягальню, а він підходить до мене, бере за футболку і буквально піднімає в повітря. Каже: "Я востаннє бачу таке від тебе. Якщо ще раз поступишся в єдиноборстві на тренуванні чи в грі — я тебе просто знищу", — розповів Зінченко.

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Після цього бельгієць пояснив молодому партнеру, що великі кар'єри складаються з деталей, а ставлення до кожного моменту на тренуванні рано чи пізно проявляється під час офіційних матчів.

Зінченко зізнався, що запам'ятав ту розмову назавжди. Саме тоді він усвідомив, наскільки важливо боротися за кожен м'яч незалежно від статусу тренування чи матчу.

Венсан Компани
Венсан Компані. Фото: Reuters

Українець також розповів, що Компані регулярно допомагав йому після занять. Капітан "Манчестер Сіті" залишався на полі та пояснював молодшому партнеру тактичні нюанси, особливості гри в обороні та правильне розташування на полі.

За словами Зінченка, найбільше його вразило те, що досвідчений футболіст знаходив для цього час попри насичений графік, сім'ю та особисті справи.

Венсан Компані — колишній капітан збірної Бельгії та "Манчестер Сіті". Разом із англійським клубом він чотири рази вигравав Прем'єр-лігу, а після завершення кар'єри футболіста став тренером. Нині бельгійський фахівець очолює "Баварію".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про смерть спортивного коментатора Олександра Тингаєва, який не зміг оговтатися після важких травм, отриманих внаслідок ураження електричним струмом.

Також Новини.LIVE писав, що в київському "Динамо" розглядають можливість розставання одразу з двома форвардами перед початком нового сезону. У клубі планують переглянути склад атакувальної ланки та ухвалити кадрові рішення ще по трьом гравцям.

Олександр Зінченко Манчестер Сіті Венсан Компані
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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