Зинченко рассказал, как Компани с помощью жестких методов изменил его менталитет

Александр Зинченко. Фото: кадр из видео

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил один из самых ярких уроков, который он получил во время выступлений за "Манчестер Сити". Его учителем стал капитан команды Венсан Компани.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Бомбардир".

Компани не простил проигранное единоборство

История произошла накануне матча Лиги чемпионов против "Шахтера". По словам Зинченко, тогда у него почти не было шансов попасть в заявку на игру, поскольку все конкуренты на его позиции были здоровы.

Во время утренней тренировки команды украинец проиграл одно из единоборств в упражнении 11 на 11. Сам футболист не придал этому особого значения, однако Венсан Компани обратил внимание на этот эпизод.

"Захожу в раздевалку, а он подходит ко мне, берет за футболку и буквально поднимает в воздух. Говорит: "Я в последний раз вижу такое от тебя. Если еще раз уступишь в единоборстве на тренировке или в игре — я тебя просто уничтожу", — рассказал Зинченко.

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После этого бельгиец объяснил молодому партнеру, что великие карьеры складываются из деталей, а отношение к каждому моменту на тренировке рано или поздно проявляется во время официальных матчей.

Зинченко признался, что запомнил тот разговор навсегда. Именно тогда он осознал, насколько важно бороться за каждый мяч независимо от того, тренировка это или матч.

Венсан Компани. Фото: Reuters

Украинец также рассказал, что Компани регулярно помогал ему после занятий. Капитан "Манчестер Сити" оставался на поле и объяснял младшему партнеру тактические нюансы, особенности игры в обороне и правильное расположение на поле.

По словам Зинченко, больше всего его поразило то, что опытный футболист находил для этого время, несмотря на насыщенный график, семью и личные дела.

Венсан Компани — бывший капитан сборной Бельгии и "Манчестер Сити". Вместе с английским клубом он четыре раза выигрывал Премьер-лигу, а после завершения карьеры футболиста стал тренером. Сейчас бельгийский специалист возглавляет "Баварию".

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