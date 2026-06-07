Динамо готове розлучитися одразу з двома центральними нападниками

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" може змінити склад нападників під час літнього трансферного вікна. У клубі більше не розраховують одразу на двох форвардів основної команди.

Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника", передає портал Новини.LIVE.

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо" Київ

Хто залишить "Динамо"

За наявною інформацією, київський клуб готовий розлучитися з панамським форвардом Едуардо Герреро та румунським нападником Владіславом Бленуце. Агенти обох футболістів уже шукають варіанти продовження кар’єри для своїх клієнтів.

Йдеться саме про повноцінні трансфери, а не орендні угоди. У "Динамо" розраховують отримати компенсацію за обох гравців і звільнити місце для нових футболістів у лінії атаки.

У сезоні-2025/26 Бленуце провів сім матчів в УПЛ і не відзначився результативними діями. Герреро провів 23 матчі за київський клуб і забив п’ять м’ячів.

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Едуардо Герреро — 25-річний нападник збірної Панами, який приєднався до "Динамо" після виступів в УПЛ за "Зорю". У панамця чинний контракт з киянами до 30 червня 2029 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

Владіслав Бленуце — 24-річний румунський нападник молдовського походження. Перейшов у "Динамо" у вересні 2025 року із "Крайови". Його чинний контракт з киянами діє до 30 червня 2030 року. Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро.

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