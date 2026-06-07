Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо готово расстаться сразу с двумя центральными нападающими

Динамо готово расстаться сразу с двумя центральными нападающими

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 00:28
Динамо готово расстаться сразу с двумя центральными нападающими
Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" может изменить состав нападающих во время летнего трансферного окна. В клубе больше не рассчитывают сразу на двух форвардов основной команды.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника", передает портал Новини.LIVE.

Владислав Бленуце
Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Кто покинет "Динамо"

По имеющейся информации, киевский клуб готов расстаться с панамским форвардом Эдуардо Герреро и румынским нападающим Владиславом Бленуце. Агенты обоих футболистов уже ищут варианты продолжения карьеры для своих клиентов.

Речь идет именно о полноценных трансферах, а не арендных соглашениях. В "Динамо" рассчитывают получить компенсацию за обоих игроков и освободить место для новых футболистов в линии атаки.

В сезоне-2025/26 Бленуце провел семь матчей в УПЛ и не отметился результативными действиями. Герреро провел 23 матча за киевский клуб и забил пять мячей.

Читайте также:

Эдуардо Герреро — 25-летний нападающий сборной Панамы, который присоединился к "Динамо" после выступлений в УПЛ за "Зарю". У панамца действующий контракт с киевлянами до 30 июня 2029 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Владислав Бленуце — 24-летний румынский нападающий молдавского происхождения. Перешел в "Динамо" в сентябре 2025 года из "Крайовы". Его действующий контракт с киевлянами действует до 30 июня 2030 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал всю необходимую информацию о контрольном матче между Данией и Украиной. Для команды Андреа Мальдеры эта игра имеет важное значение в рамках подготовки к предстоящим официальным стартам.

Также Новини.LIVE писал о госпитализации спортивного комментатора Романа Тынгаева после серьезного инцидента с электричеством.

Динамо Эдуардо Герреро Владислав Бленуце
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации