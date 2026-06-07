Динамо готово расстаться сразу с двумя центральными нападающими

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" может изменить состав нападающих во время летнего трансферного окна. В клубе больше не рассчитывают сразу на двух форвардов основной команды.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника", передает портал Новини.LIVE.

Владислав Бленуце. Фото: "Динамо" Киев

Кто покинет "Динамо"

По имеющейся информации, киевский клуб готов расстаться с панамским форвардом Эдуардо Герреро и румынским нападающим Владиславом Бленуце. Агенты обоих футболистов уже ищут варианты продолжения карьеры для своих клиентов.

Речь идет именно о полноценных трансферах, а не арендных соглашениях. В "Динамо" рассчитывают получить компенсацию за обоих игроков и освободить место для новых футболистов в линии атаки.

В сезоне-2025/26 Бленуце провел семь матчей в УПЛ и не отметился результативными действиями. Герреро провел 23 матча за киевский клуб и забил пять мячей.

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Эдуардо Герреро — 25-летний нападающий сборной Панамы, который присоединился к "Динамо" после выступлений в УПЛ за "Зарю". У панамца действующий контракт с киевлянами до 30 июня 2029 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 млн евро.

Владислав Бленуце — 24-летний румынский нападающий молдавского происхождения. Перешел в "Динамо" в сентябре 2025 года из "Крайовы". Его действующий контракт с киевлянами действует до 30 июня 2030 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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