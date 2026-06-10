Караваев попрощался с болельщиками Динамо после возвращения в Шахтер

Александр Караваев. Фото: "Динамо" Киев

Бывший защитник киевского "Динамо" Александр Караваев обратился к болельщикам клуба после завершения сотрудничества. Футболист записал прощальное видео после того, как донецкий "Шахтер" официально объявил о его подписании.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Динамо".

Что сказал Караваев

Футболист напомнил, что провел в составе "Динамо" семь лет, в течение которых пережил как победы и завоеванные трофеи, так и сложные периоды.

Караваев рассказал, что понимает неоднозначную реакцию части болельщиков на свое решение, но подчеркнул, что всегда отдавал себя клубу полностью.

"За все эти семь лет в составе "Динамо" я отдавал все силы на каждой тренировке. Каждый день, в каждой игре выходил на поле с самоотдачей более чем на 100%", — сказал Караваев.

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Защитник добавил, что киевский клуб навсегда останется важной частью его жизни и футбольной карьеры.

Караваев поблагодарил болельщиков и Суркисов

Отдельно Караваев обратился к болельщикам "Динамо", особенно к тем, кто сейчас защищает Украину.

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку команды в непростое для страны время, а также выразил признательность руководству клуба, тренерам, партнерам по команде и всем сотрудникам "Динамо".

В своем обращении он отдельно упомянул Игоря и Григория Суркисов, отметив, что видел, сколько усилий они вкладывают в развитие клуба.

"Я не говорю вам "пока". Я говорю "до встречи и увидимся". Спасибо за все", — подытожил футболист.

"Шахтер" объявил о подписании 34-летнего защитника на правах свободного агента. Контракт Караваева с донецким клубом рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский футболист, которого рассматривают в качестве кандидата в национальную сборную, сменил команду в США.

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