Караваєв попрощався з фанами Динамо після повернення в Шахтар

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо" Київ

Колишній захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв звернувся до вболівальників клубу після завершення співпраці. Футболіст записав прощальне відео після того, як донецький "Шахтар" офіційно оголосив про його підписання.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Динамо".

Що сказав Караваєв

Футболіст нагадав, що провів у складі "Динамо" сім років, протягом яких пережив як перемоги й здобуті трофеї, так і складні періоди.

Караваєв розповів, що розуміє неоднозначну реакцію частини вболівальників на своє рішення, але наголосив, що завжди віддавався клубу повністю.

"За всі ці сім років у складі "Динамо" я віддавався на кожному тренуванні. Кожного дня, кожну гру виходив на поле з самовіддачею більше ніж на 100%", — сказав Караваєв.

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Караваєв подякував фанатам і Суркісам

Окремо Караваєв звернувся до вболівальників "Динамо", особливо до тих, хто нині захищає Україну.

Футболіст подякував фанатам за підтримку команди в непростий для країни час, а також висловив вдячність керівництву клубу, тренерам, партнерам по команді й усім працівникам "Динамо".

У своєму зверненні він окремо згадав Ігоря та Григорія Суркісів, наголосивши, що бачив, скільки зусиль вони вкладають у розвиток клубу.

"Я не кажу вам "бувай". Я кажу "до зустрічі та побачимось". Дякую за все", — підсумував футболіст.

"Шахтар" оголосив про підписання 34-річного захисника на правах вільного агента. Контракт Караваєва з донецьким клубом розрахований до літа 2028 року.

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