Шахтар офіційно повідомив про повернення Караваєва

Олександр Караваєв. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про підписання ексзахисника збірної України Олександра Караваєва. Футболіст приєднався до "гірників" на правах вільного агента після завершення контракту з київським "Динамо".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Шахтаря".

Олександр Караваєв. Фото: "Шахтар"

Вихованець "Шахтаря" повернувся додому

Контракт із 34-річним футболістом розрахований до 30 червня 2028 року.

Караваєв повернувся до клубу, в системі якого він розпочинав футбольний шлях. У 2005–2011 роках захисник виступав за академію "Шахтаря", молодіжну команду та "Шахтар-3".

Після цього футболіст виступав у оренді за "Севастополь" та "Зорю", але потім перейшов у турецький "Фенербахче". Після невдалого періоду в Туреччині він повернувся у "Зорю". В 2019 році Караваєв перейшов до "Динамо", де провів сім сезонів.

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За час виступів на клубному рівні футболіст провів 455 офіційних матчів, забив 57 голів та віддав 65 результативних передач.

У складі збірної України Караваєв дебютував у 2015 році. Відтоді він зіграв 50 матчів, записавши на свій рахунок три голи та 13 асистів.

Разом із "Динамо" захисник двічі ставав чемпіоном України, тричі вигравав Кубок України та двічі здобував Суперкубок країни.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що кохана форварда "Шахтаря" Кауана Еліаса, яка очікує на народження дитини, несподівано оголосила про припинення стосунків із футболістом.

Також Новини.LIVE писав, що один із претендентів на виклик до збірної України змінив клуб у США напередодні нового сезону. Український футболіст продовжить кар'єру в іншій команді, розраховуючи отримати більше ігрової практики.