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Главная Спорт Шахтер официально сообщил о возвращении Караваева

Шахтер официально сообщил о возвращении Караваева

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 10:53
Шахтер официально сообщил о возвращении Караваева
Александр Караваев. Фото: «Шахтер»

Донецкий "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с бывшим защитником сборной Украины Александром Караваевым. Футболист присоединился к "горнякам" на правах свободного агента после истечения срока контракта с киевским "Динамо".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

Александр Караваев
Александр Караваев. Фото: "Шахтер"

Воспитанник "Шахтера" вернулся домой

Контракт с 34-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Караваев вернулся в клуб, в системе которого он начинал свой футбольный путь. В 2005–2011 годах защитник выступал за академию "Шахтера", молодежную команду и "Шахтер-3".

После этого футболист выступал на правах аренды за "Севастополь" и "Зарю", но затем перешел в турецкий "Фенербахче". После неудачного периода в Турции он вернулся в "Зарю". В 2019 году Караваев перешел в "Динамо", где провел семь сезонов.

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За время выступлений на клубном уровне футболист провел 455 официальных матчей, забил 57 голов и отдал 65 результативных передач.

В составе сборной Украины Караваев дебютировал в 2015 году. С тех пор он сыграл 50 матчей, записав на свой счет три гола и 13 ассистов.

Вместе с "Динамо" защитник дважды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал Кубок Украины и дважды завоевывал Суперкубок страны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что возлюбленная нападающего "Шахтера" Кауана Элиаса, которая ожидает рождения ребенка, неожиданно объявила о прекращении отношений с футболистом.

Также Новини.LIVE писал, что один из претендентов на вызов в сборную Украины сменил клуб в США накануне нового сезона. Украинский футболист продолжит карьеру в другой команде, рассчитывая получить больше игровой практики.

ФК Шахтер Футбол трансферы Александр Караваев
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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