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Головна Спорт Вагітна дівчина зірки Шахтаря повідомила про розставання

Вагітна дівчина зірки Шахтаря повідомила про розставання

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 09:56
Вагітна дівчина зірки Шахтаря повідомила про розставання
Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас несподівано залишився без вагітної дівчини. Інфлюенсерка Бруна Ротта несподівано повідомила про завершення стосунків із гравцем, хоча нещодавно пара разом святкувала гендерпаті.

Про розставання повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram дівчини.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Що сталося у Кауана Еліаса

Напередодні розриву пара проводила гендерпаті на пляжі, де дізналася стать майбутньої дитини. Під час святкування стало відомо, що пара очікує на народження доньки, яку планують назвати Хеленою.

Фото та відео з романтичної події швидко поширилися в соціальних мережах, а шанувальники активно вітали майбутніх батьків.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Однак невдовзі після цього Бруна Ротта опублікувала емоційне звернення, в якому підтвердила розрив стосунків із футболістом. Причин такого рішення вона не назвала, але дала зрозуміти, що переживає складний період.

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"Через кілька годин після того, як я святкувала новину про те, що ось-ось народиться Хелена, я зіткнулася з обставинами, з якими не хотіла б зіткнутися жодна вагітна жінка", — написала Ротта.

Дівчина наголосила, що не збирається публічно розповідати подробиці конфлікту та просить поважати її особистий простір.

За словами Бруни, зараз головним пріоритетом для неї залишається власне емоційне здоров'я та майбутня дитина.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Сам Кауан Еліас поки не коментував ситуацію публічно.

Кауан Еліас — 20-річний бразильський нападник донецького "Шахтаря". До українського клубу він перейшов із "Флуміненсе" та вважається одним із найперспективніших молодих форвардів Бразилії свого покоління.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про смерть Олександра Тингаєва, який був одним із найвідоміших голосів українського спортивного телебачення. Після нещасного випадку коментатор перебував у критичному стані, але зусилля лікарів виявилися марними.

Також Новини.LIVE писав, що тренерський штаб "Динамо" не виключає суттєвих змін в атакувальній ланці команди перед стартом нового сезону.

ФК Шахтар дружини футболістів Кауан Еліас
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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