Вагітна дівчина зірки Шахтаря повідомила про розставання

Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Нападник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас несподівано залишився без вагітної дівчини. Інфлюенсерка Бруна Ротта несподівано повідомила про завершення стосунків із гравцем, хоча нещодавно пара разом святкувала гендерпаті.

Про розставання повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram дівчини.

Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Що сталося у Кауана Еліаса

Напередодні розриву пара проводила гендерпаті на пляжі, де дізналася стать майбутньої дитини. Під час святкування стало відомо, що пара очікує на народження доньки, яку планують назвати Хеленою.

Фото та відео з романтичної події швидко поширилися в соціальних мережах, а шанувальники активно вітали майбутніх батьків.

Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Однак невдовзі після цього Бруна Ротта опублікувала емоційне звернення, в якому підтвердила розрив стосунків із футболістом. Причин такого рішення вона не назвала, але дала зрозуміти, що переживає складний період.

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"Через кілька годин після того, як я святкувала новину про те, що ось-ось народиться Хелена, я зіткнулася з обставинами, з якими не хотіла б зіткнутися жодна вагітна жінка", — написала Ротта.

Дівчина наголосила, що не збирається публічно розповідати подробиці конфлікту та просить поважати її особистий простір.

За словами Бруни, зараз головним пріоритетом для неї залишається власне емоційне здоров'я та майбутня дитина.

Бруна Ротта та Кауан Еліас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Сам Кауан Еліас поки не коментував ситуацію публічно.

Кауан Еліас — 20-річний бразильський нападник донецького "Шахтаря". До українського клубу він перейшов із "Флуміненсе" та вважається одним із найперспективніших молодих форвардів Бразилії свого покоління.

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