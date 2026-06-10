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Главная Спорт Беременная девушка звезды Шахтера сообщила о расставании

Беременная девушка звезды Шахтера сообщила о расставании

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 09:56
Беременная девушка звезды «Шахтера» сообщила о расставании
Бруна Ротта и Кауан Элиас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Нападающий донецкого "Шахтера" Кауан Элиас неожиданно остался без своей беременной девушки. Инфлюенсерша Бруна Ротта неожиданно сообщила о разрыве отношений с футболистом, хотя совсем недавно пара вместе отмечала гендер-пати.

О расставании сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram девушки.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта и Кауан Элиас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Что произошло у Кауана Элиаса

Накануне разрыва пара проводила гендер-пати на пляже, где узнала пол будущего ребенка. Во время празднования стало известно, что пара ожидает рождения дочери, которую планируют назвать Хеленой.

Фото и видео с романтического события быстро распространились в социальных сетях, а поклонники активно поздравляли будущих родителей.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта и Кауан Элиас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Однако вскоре после этого Бруна Ротта опубликовала эмоциональное обращение, в котором подтвердила разрыв отношений с футболистом. Причин такого решения она не назвала, но дала понять, что переживает сложный период.

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"Через несколько часов после того, как я праздновала новость о том, что вот-вот родится Хелена, я столкнулась с обстоятельствами, с которыми не хотела бы столкнуться ни одна беременная женщина", — написала Ротта.

Девушка подчеркнула, что не собирается публично рассказывать подробности конфликта и просит уважать ее личное пространство.

По словам Бруны, сейчас главным приоритетом для нее остается собственное эмоциональное здоровье и будущий ребенок.

Бруна Ротта и Кауан Элиас
Бруна Ротта и Кауан Элиас. Фото: instagram.com/brunarotta_

Сам Кауан Элиас пока не комментировал ситуацию публично.

Кауан Элиас — 20-летний бразильский нападающий донецкого "Шахтера". В украинский клуб он перешел из "Флуминенсе" и считается одним из самых перспективных молодых форвардов Бразилии своего поколения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о смерти Александра Тингаева, который был одним из самых известных голосов украинского спортивного телевидения. После несчастного случая комментатор находился в критическом состоянии, но усилия врачей оказались тщетными.

Также Новини.LIVE писал, что тренерский штаб «Динамо» не исключает существенных изменений в атакующей линии команды перед стартом нового сезона.

ФК Шахтер жены футболистов Кауан Елиас
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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