Жена Зубкова опубликовала счастливое семейное фото

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Жена футболиста сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась новыми семейными фотографиями в социальных сетях. Фотографии появились после перехода украинского вингера из турецкого "Трабзонспора" в греческий АЭК.

О новых фото Зубкова сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Анны.

Семейная прогулка Зубковых

На опубликованных кадрах Александр позирует вместе с женой и дочерью во время семейной прогулки. Семья сфотографировалась возле уютного ресторана, украшенного яркими цветами.

На одном из снимков футболист держит дочь на плечах, а на другом вся семья улыбается в камеру. Фотографии получились теплыми и непринужденными.

Семья Зубковых на отдыхе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Недавно Зубков официально сменил клуб и стал игроком греческого АЭКа. После периода выступлений в чемпионате Турции за "Трабзонспор" украинец продолжит карьеру в соседней стране.

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