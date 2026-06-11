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Главная Спорт Жена Зубкова опубликовала счастливое семейное фото

Жена Зубкова опубликовала счастливое семейное фото

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 07:25
Жена Зубкова опубликовала счастливое семейное фото
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Жена футболиста сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась новыми семейными фотографиями в социальных сетях. Фотографии появились после перехода украинского вингера из турецкого "Трабзонспора" в греческий АЭК.

О новых фото Зубкова сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Анны.

Семейная прогулка Зубковых

На опубликованных кадрах Александр позирует вместе с женой и дочерью во время семейной прогулки. Семья сфотографировалась возле уютного ресторана, украшенного яркими цветами.

На одном из снимков футболист держит дочь на плечах, а на другом вся семья улыбается в камеру. Фотографии получились теплыми и непринужденными.

Анна Зубкова
Семья Зубковых на отдыхе. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Недавно Зубков официально сменил клуб и стал игроком греческого АЭКа. После периода выступлений в чемпионате Турции за "Трабзонспор" украинец продолжит карьеру в соседней стране.

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Футболист уже присоединился к новой команде и готовится к старту сезона. Ожидается, что в АЭКе Зубков будет играть в атакующей линии команды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушка нападающего "Шахтера" Кауана Элиаса, которая ожидает рождения ребенка, неожиданно объявила о завершении отношений с футболистом.

Также Новини.LIVE писал, что жена Кристиана Эриксена пережила самые тяжелые моменты своей семьи рядом с мужем.

Александр Зубков жены футболистов Анна Зубкова
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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