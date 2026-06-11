Жена Зубкова опубликовала счастливое семейное фото
Жена футболиста сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась новыми семейными фотографиями в социальных сетях. Фотографии появились после перехода украинского вингера из турецкого "Трабзонспора" в греческий АЭК.
О новых фото Зубкова сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Анны.
Семейная прогулка Зубковых
На опубликованных кадрах Александр позирует вместе с женой и дочерью во время семейной прогулки. Семья сфотографировалась возле уютного ресторана, украшенного яркими цветами.
На одном из снимков футболист держит дочь на плечах, а на другом вся семья улыбается в камеру. Фотографии получились теплыми и непринужденными.
Недавно Зубков официально сменил клуб и стал игроком греческого АЭКа. После периода выступлений в чемпионате Турции за "Трабзонспор" украинец продолжит карьеру в соседней стране.
Футболист уже присоединился к новой команде и готовится к старту сезона. Ожидается, что в АЭКе Зубков будет играть в атакующей линии команды.
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