Дружина Зубкова опублікувала щасливе сімейне фото

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Дружина футболіста збірної України Олександра Зубкова Анна поділилася новими сімейними світлинами в соціальних мережах. Фото з'явилися після переходу українського вінгера з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКу.

Про нове фото Зубкова повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Анни.

Сімейна прогулянка Зубкових

На опублікованих кадрах Олександр позує разом із дружиною та донькою під час сімейної прогулянки. Родина сфотографувалася біля затишного ресторану, прикрашеного яскравими квітами.

На одному зі знімків футболіст тримає доньку на плечах, а на іншому вся родина усміхається на камеру. Світлини вийшли теплими та невимушеними.

Сім'я Зубкових на відпочинку. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Нещодавно Зубков офіційно змінив клуб і став гравцем грецького АЕКу. Після періоду виступів у чемпіонаті Туреччини за "Трабзонспор" українець продовжить кар'єру у сусідній країні.

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