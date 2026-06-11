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Головна Спорт Дружина Зубкова опублікувала щасливе сімейне фото

Дружина Зубкова опублікувала щасливе сімейне фото

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 07:25
Дружина Зубкова опублікувала щасливе сімейне фото
Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Дружина футболіста збірної України Олександра Зубкова Анна поділилася новими сімейними світлинами в соціальних мережах. Фото з'явилися після переходу українського вінгера з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКу.

Про нове фото Зубкова повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Анни.

Сімейна прогулянка Зубкових

На опублікованих кадрах Олександр позує разом із дружиною та донькою під час сімейної прогулянки. Родина сфотографувалася біля затишного ресторану, прикрашеного яскравими квітами.

На одному зі знімків футболіст тримає доньку на плечах, а на іншому вся родина усміхається на камеру. Світлини вийшли теплими та невимушеними.

Анна Зубкова
Сім'я Зубкових на відпочинку. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna

Нещодавно Зубков офіційно змінив клуб і став гравцем грецького АЕКу. Після періоду виступів у чемпіонаті Туреччини за "Трабзонспор" українець продовжить кар'єру у сусідній країні.

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Футболіст уже приєднався до нової команди та готується до старту сезону. Очікується, що в АЕКу Зубков гратиме в атакувальній ланці команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дівчина нападника "Шахтаря" Кауана Еліаса, яка очікує на народження дитини, несподівано оголосила про завершення стосунків із футболістом.

Також Новини.LIVE писав, що дружина Крістіана Еріксена пережила найважчі моменти своєї родини разом біля чоловіка.

Олександр Зубков дружини футболістів Ганна Зубкова
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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