Дружина Еріксена: на її очах він двічі ледь не помер на футбольному полі

Крістіан Еріксен та Сабріна Квіст Йенсен. Фото: instagram.com/christian.eriksen24

Інцидент із Крістіаном Еріксеном у товариському матчі Данія — Україна змусив футбольний згадати події на чемпінаті Європи у 2021 році. Однією з тих, кому знову довелося пережити важкі хвилини, стала дружина данського футболіста Сабріна Квіст Йенсен.

Про трагічне дежавю Сабріни повідомив портал Новини.LIVE.

Дружина Еріксена вдруге пережила драму на стадіоні

Під час матчу з Україною Еріксен раптово знепритомнів прямо на полі. Після надання допомоги футболіст прийшов до тями та залишив газон самостійно, однак пережитий шок став серйозним випробуванням для його близьких.

Для Сабріни це вже другий подібний випадок за останні років роки. У червні 2021 року під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією Еріксен пережив зупинку серця просто на футбольному полі.

Сабріна Квіст Йенсен в 2021 році спустилася до поля після падіння чоловіка. Фото: AFP

Тоді кадри із заплаканою дружиною футболіста облетіли весь світ. Поки медики боролися за життя Еріксена, поруч із Сабріною перебували капітан збірної Данії Симон К'єр та воротар Каспер Шмейхель, які підтримували її в один із найважчих моментів життя.

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Історія стосунків Еріксена та Сабріни

Крістіан та Сабріна знайомі з юності. Їхні романтичні стосунки розпочалися у 2012 році, а згодом пара переїхала до Англії після переходу футболіста до "Тоттенгема".

Спочатку Сабріна залишалася в Данії, де завершувала навчання за спеціальністю перукаря. Пізніше вона перебралася до Лондона та працювала в швейній компанії.

Попри популярність чоловіка, Сабріна завжди уникала зайвої публічності. Вона рідко дає інтерв'ю та майже не веде соціальні мережі, зосереджуючись на родині.

Крістіан Еріксен та Сабріна Квіст Йенсен з дітьми. Фото: instagram.com/chriseriksen8

У 2018 році в пари народився син Альфред, а через два роки — донька Інгрід. У червні 2025 року Еріксен та Сабріна офіційно одружилися в Оденсе в колі найближчих родичів і друзів.

Менш ніж через рік після весілля Сабріні знову довелося пережити тривожні хвилини на стадіоні. Втім, цього разу ситуація завершилася значно краще, а сам Еріксен уже повідомив, що почувається добре.

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