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Главная Спорт Жена Эриксена: на ее глазах он дважды едва не умер на футбольном поле

Жена Эриксена: на ее глазах он дважды едва не умер на футбольном поле

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Дата публикации 9 июня 2026 08:53
Жена Эриксена: на ее глазах он дважды едва не умер на футбольном поле
Кристиан Эриксен и Сабрина Квист Йенсен. Фото: instagram.com/christian.eriksen24

Инцидент с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче Дания — Украина заставил футбольный вспомнить события на чемпионате Европы в 2021 году. Одной из тех, кому снова пришлось пережить тяжелые минуты, стала жена датского футболиста Сабрина Квист Йенсен.

О трагическом дежавю Сабрины сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жена Эриксена во второй раз пережила драму на стадионе

Во время матча с Украиной Эриксен внезапно потерял сознание прямо на поле. После оказания помощи футболист пришел в себя и покинул газон самостоятельно, однако пережитый шок стал серьезным испытанием для его близких.

Для Сабрины это уже второй подобный случай за последние лет годы. В июне 2021 года во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией Эриксен пережил остановку сердца прямо на футбольном поле.

Крістіан Эриксен та Сабрина Квист Йенсен
Сабрина Квист Йенсен в 2021 году спустилась к полю после падения мужчины. Фото: AFP

Тогда кадры с заплаканной женой футболиста облетели весь мир. Пока медики боролись за жизнь Эриксена, рядом с Сабриной находились капитан сборной Дании Симон Кьер и вратарь Каспер Шмейхель, которые поддерживали ее в один из самых тяжелых моментов жизни.

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История отношений Эриксена и Сабрины

Кристиан и Сабрина знакомы с юности. Их романтические отношения начались в 2012 году, а затем пара переехала в Англию после перехода футболиста в "Тоттенхэм".

Сначала Сабрина оставалась в Дании, где завершала обучение по специальности парикмахера. Позже она перебралась в Лондон и работала в швейной компании.

Несмотря на популярность мужа, Сабрина всегда избегала излишней публичности. Она редко дает интервью и почти не ведет социальные сети, сосредотачиваясь на семье.

Крістіан Эриксен та Сабрина Квист Йенсен
Кристиан Эриксен и Сабрина Квист Йенсен с детьми. Фото: instagram.com/chriseriksen8

В 2018 году у пары родился сын Альфред, а через два года - дочь Ингрид. В июне 2025 года Эриксен и Сабрина официально поженились в Оденсе в кругу ближайших родственников и друзей.

Менее чем через год после свадьбы Сабрине снова пришлось пережить тревожные минуты на стадионе. Впрочем, на этот раз ситуация завершилась значительно лучше, а сам Эриксен уже сообщил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинская спортивная журналистика понесла тяжелую потерю после смерти известного комментатора Александра Тынгаева, который несколько дней находился в реанимации после несчастного случая.

Также Новини.LIVE писал, что киевское "Динамо" готово провести серьезное обновление линии атаки во время летнего трансферного окна. Клуб больше не рассчитывает сразу на двух центральных нападающих и уже ищет для них новые команды.

Дания жены футболистов Кристиан Эриксен
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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