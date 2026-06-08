Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Крістіан Еріксен уперше прокоментував непритомність у матчі з Україною

Крістіан Еріксен уперше прокоментував непритомність у матчі з Україною

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 21:14
Еріксен прокоментував непритомність і не став завершувати кар'єру
Крістіан Еріксен перед матчем зі збірною України. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран збірної Данії Крістіан Еріксен знову налякав партнерів по команді та вболівальників. Досвідчений футболіст знепритомнів під час товариського матчу з Україною. Багато хто згадав схожий епізод, коли півзахисник мало не помер.

Цього разу Еріксен легше переніс інцидент і незабаром вийшов на зв'язок, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт 34-річного спортсмена.

Уперше Крістіан Еріксен знепритомнів просто на полі під час матчу групового етапу Євро-2021 проти Фінляндії. Лікарям довелося потрудитися, щоб врятувати життя спортсмена. Після цього йому поставили кардіостимулятор, і Еріксен успішно виступав наступні 5 років. До матчу зі збірною України.

Що футболіст сказав після непритомності

Цього разу Крістіан після паузи зумів самостійно покинути поле. Першим про стан здоров'я футболіста розповів лікар збірної Данії. Він заявив, що ризику для життя немає. Пізніше на зв'язок вийшов і сам Еріксен. Він подякував уболівальникам, гравцям і тренерам за підтримку і жодного слова не написав про намір завершити кар'єру.

"Хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, яка трапилася 2021 року. Я почуваюся добре, і моє одужання вже почалося. Неймовірно вдячний лікарям, які дбали про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду, мій стимулятор зробив саме те, для чого був розроблений. Він захистив мене, коли мені це було необхідно", — написав Еріксен.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що помер відомий український спортивний коментатор Олександр Тингаєв. Він зазнав сильного удару струмом і опіків 90% тіла після невдалої риболовлі.

Також Новини.LIVE повідомляли про трансферні плани київського "Динамо". Уже за місяць столичну команду можуть покинути два гравці атаки.

футбол Збірна України з футболу Крістіан Еріксен
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації