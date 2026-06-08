Еріксен прокоментував непритомність і не став завершувати кар'єру

Крістіан Еріксен перед матчем зі збірною України. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран збірної Данії Крістіан Еріксен знову налякав партнерів по команді та вболівальників. Досвідчений футболіст знепритомнів під час товариського матчу з Україною. Багато хто згадав схожий епізод, коли півзахисник мало не помер.

Цього разу Еріксен легше переніс інцидент і незабаром вийшов на зв'язок, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт 34-річного спортсмена.

Уперше Крістіан Еріксен знепритомнів просто на полі під час матчу групового етапу Євро-2021 проти Фінляндії. Лікарям довелося потрудитися, щоб врятувати життя спортсмена. Після цього йому поставили кардіостимулятор, і Еріксен успішно виступав наступні 5 років. До матчу зі збірною України.

Що футболіст сказав після непритомності

Цього разу Крістіан після паузи зумів самостійно покинути поле. Першим про стан здоров'я футболіста розповів лікар збірної Данії. Він заявив, що ризику для життя немає. Пізніше на зв'язок вийшов і сам Еріксен. Він подякував уболівальникам, гравцям і тренерам за підтримку і жодного слова не написав про намір завершити кар'єру.

"Хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, яка трапилася 2021 року. Я почуваюся добре, і моє одужання вже почалося. Неймовірно вдячний лікарям, які дбали про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду, мій стимулятор зробив саме те, для чого був розроблений. Він захистив мене, коли мені це було необхідно", — написав Еріксен.

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