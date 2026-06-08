Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кристиан Эриксен впервые прокомментировал обморок в матче с Украиной

Кристиан Эриксен впервые прокомментировал обморок в матче с Украиной

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 21:14
Эриксен прокомментировал обморок и не стал завершать карьеру
Кристиан Эриксен перед матчем со сборной Украины. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран сборной Дании Кристиан Эриксен снова напугал партнеров по команде и болельщиков. Опытный футболист упал в обморок во время товарищеского матча с Украиной. Многие вспомнили похожий эпизод, когда полузащитник чуть не умер. 

На этот раз Эриксен легче перенес инцидент и вскоре вышел на связь, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт 34-летнего спортсмена. 

Впервые Кристиан Эриксен упал без сознания прямо на поле во время матча группового этапа Евро-2021 против Финляндии. Докторам пришлось потрудиться, чтобы спасти жизнь спортсмена. После этого ему поставили кардиостимулятор, и Эриксен успешно выступал последующие 5 лет. До матча со сборной Украины

Что футболист сказал после обморока 

На этот раз Кристиан после паузы сумел самостоятельно покинуть поле. Первым о состоянии здоровья футболиста рассказал врач сборной Дании. Он заявил, что риска для жизни нет. Позже на связь вышел и сам Эриксен. Он поблагодарил болельщиков, игроков и тренеров за поддержку и ни слова не написал о намерении завершить карьеру

"Хочу уверить всех, что это была другая ситуация, чем та, которая случилась в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое выздоровление уже началось. Невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их опыту, мой стимулятор сделал именно то, для чего был разработан. Он защитил меня, когда мне это было необходимо", — написал Эриксен. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что скончался известный украинский спортивный комментатор Александр Тингаев. Он получил сильный удар током и ожоги 90% тела после неудачной рыбалки. 

Также Новини.LIVE сообщали о трансферных планах киевского "Динамо". Уже через месяц столичную команду могут покинуть два игрока атаки. 

футбол Сборная Украины по футболу Кристиан Эриксен
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации