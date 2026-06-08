Эриксен прокомментировал обморок и не стал завершать карьеру

Кристиан Эриксен перед матчем со сборной Украины. Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Ветеран сборной Дании Кристиан Эриксен снова напугал партнеров по команде и болельщиков. Опытный футболист упал в обморок во время товарищеского матча с Украиной. Многие вспомнили похожий эпизод, когда полузащитник чуть не умер.

На этот раз Эриксен легче перенес инцидент и вскоре вышел на связь, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт 34-летнего спортсмена.

Впервые Кристиан Эриксен упал без сознания прямо на поле во время матча группового этапа Евро-2021 против Финляндии. Докторам пришлось потрудиться, чтобы спасти жизнь спортсмена. После этого ему поставили кардиостимулятор, и Эриксен успешно выступал последующие 5 лет. До матча со сборной Украины.

Что футболист сказал после обморока

На этот раз Кристиан после паузы сумел самостоятельно покинуть поле. Первым о состоянии здоровья футболиста рассказал врач сборной Дании. Он заявил, что риска для жизни нет. Позже на связь вышел и сам Эриксен. Он поблагодарил болельщиков, игроков и тренеров за поддержку и ни слова не написал о намерении завершить карьеру.

"Хочу уверить всех, что это была другая ситуация, чем та, которая случилась в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое выздоровление уже началось. Невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их опыту, мой стимулятор сделал именно то, для чего был разработан. Он защитил меня, когда мне это было необходимо", — написал Эриксен.

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