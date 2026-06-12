Футболіст Динамо Назар Волошин одружився

Назар Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

У київському "Динамо" стало на одного одруженого футболіста більше. Півзахисник столичного клубу Назар Волошин офіційно одружився зі своєю дівчиною Єлизаветою Кандибою.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Єлизавета Кандиба після весільної церемонії. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Волошин створив сім'ю

Наразі відомо, що 11 червня футболіст та його обраниця зареєстрували шлюб у РАЦСі. Урочиста весільна церемонія відбудеться пізніше.

У клубі привітали молодят із новим етапом у житті та побажали їм щастя, гармонії та довгих років разом.

Назар Волошин та Єлизавета Кандиба після розпису. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

"11 червня стало знаменним днем для Назара Волошина: півзахисник київського "Динамо" та його дівчина Єлизавета офіційно розписалися у РАЦСі", — повідомили у клубі.

Читайте також:

Після церемонії пара поділилася святковими світлинами. На фотографіях Волошин та Кандиба позують у весільних образах, отримуючи привітання.

Назар Волошин та Єлизавета Кандиба поцілувалися. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Один із лідерів "Динамо"

Останніми роками Волошин став одним із основних футболістів київського клубу та іноду залучався до матчів національної збірних України.

Вихованець академії "Динамо" пройшов усі етапи підготовки в структурі клубу та закріпився в основному складі команди.

Назар Волошин — український футболіст, який виступає на позиції вінгера. Є уроженцем Харківської області та вихованцем академії київського "Динамо" й одним із найперспективніших гравців свого покоління в українському футболі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в АПЛ розглядають кандидатуру українського голкіпера Анатолія Трубіна на заміну чемпіону світу.

Також Новини.LIVE писав, що президент турецького клубу підтвердив переговори щодо Віктора Циганкова. Вони не мають наміру чинити тиск на футболіста.