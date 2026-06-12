Футболист Динамо Назар Волошин женился
В киевском "Динамо" стало на одного женатого футболиста больше. Полузащитник столичного клуба Назар Волошин официально женился на своей девушке Елизавете Кандыбе.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".
Волошин создал семью
На данный момент известно, что 11 июня футболист и его избранница зарегистрировали брак в ЗАГСе. Торжественная свадебная церемония состоится позже.
В клубе поздравили молодоженов с новым этапом в жизни и пожелали им счастья, гармонии и долгих лет вместе.
"11 июня стало знаменательным днем для Назара Волошина: полузащитник киевского "Динамо" и его девушка Елизавета официально расписались в ЗАГСе", — сообщили в клубе.
После церемонии пара поделилась праздничными фотографиями. На снимках Волошин и Кандыба позируют в свадебных нарядах, принимая поздравления.
Один из лидеров "Динамо"
В последние годы Волошин стал одним из основных футболистов киевского клуба и иногда привлекался к матчам национальной сборной Украины.
Воспитанник академии "Динамо" прошел все этапы подготовки в структуре клуба и закрепился в основном составе команды.
Назар Волошин — украинский футболист, выступающий на позиции вингера. Он уроженец Харьковской области, воспитанник академии киевского "Динамо" и один из самых перспективных игроков своего поколения в украинском футболе.
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