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Главная Спорт Футболист Динамо Назар Волошин женился

Футболист Динамо Назар Волошин женился

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Дата публикации 12 июня 2026 07:35
Футболист Динамо Назар Волошин женился
Назар Волошин и Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

В киевском "Динамо" стало на одного женатого футболиста больше. Полузащитник столичного клуба Назар Волошин официально женился на своей девушке Елизавете Кандыбе.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба после свадебной церемонии. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Волошин создал семью

На данный момент известно, что 11 июня футболист и его избранница зарегистрировали брак в ЗАГСе. Торжественная свадебная церемония состоится позже.

В клубе поздравили молодоженов с новым этапом в жизни и пожелали им счастья, гармонии и долгих лет вместе.

Назар Волошин и Елизавета Кандыба
Назар Волошин и Елизавета Кандыба после регистрации брака. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

"11 июня стало знаменательным днем для Назара Волошина: полузащитник киевского "Динамо" и его девушка Елизавета официально расписались в ЗАГСе", — сообщили в клубе.

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После церемонии пара поделилась праздничными фотографиями. На снимках Волошин и Кандыба позируют в свадебных нарядах, принимая поздравления.

Назар Волошин и Елизавета Кандыба
Назар Волошин и Елизавета Кандыба поцеловались. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Один из лидеров "Динамо"

В последние годы Волошин стал одним из основных футболистов киевского клуба и иногда привлекался к матчам национальной сборной Украины.

Воспитанник академии "Динамо" прошел все этапы подготовки в структуре клуба и закрепился в основном составе команды.

Назар Волошин — украинский футболист, выступающий на позиции вингера. Он уроженец Харьковской области, воспитанник академии киевского "Динамо" и один из самых перспективных игроков своего поколения в украинском футболе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в АПЛ рассматривают кандидатуру украинского голкипера Анатолия Трубина на замену чемпиону мира.

Также Новини.LIVE писал, что президент турецкого клуба подтвердил переговоры по Виктору Цыганкову. Они не намерены оказывать давление на футболиста.

Динамо жены футболистов Назарий Волошин Елизавета Кандыба
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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