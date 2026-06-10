Трансфер Циганкова: президент Трабзонспора зробив заяву

Віктор Циганков у збірній України. Фото: Getty Images

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков може стати другим півзахисником збірної України, якого "Трабзонспор" підпише цього літа. Турецький клуб зацікавлений у трансфері 28-річного гравця. Переговори з агентом футболіста тривають уже кілька тижнів.

Президент "Трабзонспора" Ертугрул Доган поділився думкою щодо перебігу угоди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Günebakış Haber.

"Жирона" підписала Віктора Циганкова на початку 2023 року за 5 млн євро. З того часу українець став одним із лідерів команди, яка за його участі вперше пробилася до Ліги чемпіонів. Однак за підсумками сезону 2025/26 каталонці вилетіли до Сегунди і будуть змушені продати гравця. "Жирона" хоче отримати за нього не менше 8 млн євро.

Трансфер Циганкова в "Трабзонспор"

Президент турецького клубу підтвердив, що в переході українського вінгера зацікавлений головний тренер команди Фатіх Текке. Він переглядав матчі та національної команди, і "Жирони", після чого попросив підписати Віктора Циганкова.

Ертугрул Доган не став розкривати деталі переговорів, але підтвердив, що вони тривають. "Трабзонспор" не збирається "тиснути" на гравця, при цьому пропонує йому вигідні умови. Клуб знає, що футболіст хотів би продовжити кар'єру в Іспанії, але хоче його переконати.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що кандидат до збірної України змінив клуб. Захисник Євген Чеберко продовжить кар'єру в чемпіонаті США.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, як Олександр Зінченко згадав один із головних футбольних уроків, які отримав в англійському "Манчестер Сіті".