Маліновський: моєю метою є наступний чемпіонат Європи

Руслан Маліновський святкує гол у "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Один із лідерів збірної України Руслан Маліновський назвав причини переходу до "Трабзонспора". Півзахисник зізнався, що йому важко залишати Італію. Ця країна стала для футболіста другою домівкою.

Малиновський пояснив, чого хоче досягти у футболі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Український футболіст народився в Житомирі, але найбільших успіхів у кар'єрі досяг за кордоном. Руслан Маліновський виступав у Бельгії та Франції, а в Італії провів понад 6 років. Хавбек розповів про зворушливе прощання з італійськими вболівальниками та своє наступне завдання.

Презентація Маліновського в "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Важке прощання з Італією та нова мета

Український футболіст розповів, що отримав багато повідомлень підтримки та подяки від уболівальників "Дженоа" та "Аталанти", за яку він виступав раніше. У майбутньому сім'я Руслана Маліновського може залишитися в Італії, де їм добре і комфортно. До Туреччини півзахисник поїде один. Дружина і дочка поки що залишаться в Італії через те, що саме там дитина гравця ходить до школи.

"Я перейшов у "Трабзонспор» не з метою "догравати". Хочу взяти участь у матчах Євро-2028 у збірній України. До того ж, мрію знову виступати в Лізі чемпіонів. Я зіграв у цьому турнірі більше 20 матчів, це зовсім інший рівень", — заявив Маліновський.

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У минулому сезоні "Трабзонспор" фінішував на 3 місці в чемпіонаті Туреччини та завоював національний Кубок.

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