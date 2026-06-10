Малиновский: моей целью является следующий чемпионат Европы

РУслан Малиновский празднует гол в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины перехода в "Трабзонспор". Полузащитник признался, что ему тяжело покидать Италию. Эта страна стала для футболиста вторым домом.

Малиновский объяснил, чего хочет добиться в футболе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Украинский футболист родился в Житомире, но добился наибольших успехов в карьере за границей. Руслан Малиновский выступал в Бельгии и Франции, а в Италии провел больше 6 лет. Хавбек рассказал о трогательном прощании с итальянскими болельщиками и своей следующей задаче.

Презентация Малиновского в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Тяжелое прощание с Италией и новая цель

Украинский футболист рассказал, что получил много сообщений поддержки и благодарности от болельщиков "Дженоа" и "Аталанты", за которую он выступал раньше. В будущем семья Руслана Малиновского может остаться в Италии, где им хорошо и комфортно. В Турцию полузащитник отправится один. Жена и дочь пока останутся в Италии из-за того, что именно там ребенок игрока ходит в школу.

"У перешел в "Трабзонспор" не с целью "доигрывать". Хочу принять участие в матчах Евро-2028 в сборной Украины. К тому же, мечтаю снова выступать в Лиге чемпионов. Я сыграл в этом турнире больше 20 матчей, это совсем другой уровень", — заявил Малиновский.

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В прошлом сезоне "Трабзонспор" финишировал на 3 месте в чемпионате Турции и завоевал национальный Кубок.

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