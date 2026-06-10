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Главная Спорт Малиновский сделал громкое заявление о своей цели в футболе

Малиновский сделал громкое заявление о своей цели в футболе

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 14:42
Малиновский: моей целью является следующий чемпионат Европы
РУслан Малиновский празднует гол в "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины перехода в "Трабзонспор". Полузащитник признался, что ему тяжело покидать Италию. Эта страна стала для футболиста вторым домом. 

Малиновский объяснил, чего хочет добиться в футболе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport

Украинский футболист родился в Житомире, но добился наибольших успехов в карьере за границей. Руслан Малиновский выступал в Бельгии и Франции, а в Италии провел больше 6 лет. Хавбек рассказал о трогательном прощании с итальянскими болельщиками и своей следующей задаче. 

Руслан Малиновский
Презентация Малиновского в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Тяжелое прощание с Италией и новая цель 

Украинский футболист рассказал, что получил много сообщений поддержки и благодарности от болельщиков "Дженоа" и "Аталанты", за которую он выступал раньше. В будущем семья Руслана Малиновского может остаться в Италии, где им хорошо и комфортно. В Турцию полузащитник отправится один. Жена и дочь пока останутся в Италии из-за того, что именно там ребенок игрока ходит в школу. 

"У перешел в "Трабзонспор" не с целью "доигрывать". Хочу принять участие в матчах Евро-2028 в сборной Украины. К тому же, мечтаю снова выступать в Лиге чемпионов. Я сыграл в этом турнире больше 20 матчей, это совсем другой уровень", — заявил Малиновский. 

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В прошлом сезоне "Трабзонспор" финишировал на 3 месте в чемпионате Турции и завоевал национальный Кубок. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Евгений Чеберко будет выступать за новый клуб в США. Этот футболист претендует на дебют в сборной Украины. 

Также Новини.LIVE сообщали, что донецкий "Шахтер" официально представил нового игрока, которым стал ветеран сборной Украины. 

Дженоа Руслан Малиновский Трабзонспор
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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