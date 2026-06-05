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Главная Спорт Малиновский в стилистике Матрицы был представлен в новом клубе

Малиновский в стилистике Матрицы был представлен в новом клубе

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 23:55
Малиновский в стилистике Матрицы был представлен в новом клубе
Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский официально стал игроком турецкого "Трабзонспора". Клуб объявил о подписании контракта с футболистом с помощью оригинального ИИ-видеоролика в стиле культового фильма "Матрица".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Трабзонспора".

Малиновский примерил образ Нео

В презентационном ролике украинец предстал в стилистике главного героя "Матрицы" Нео. Видео быстро привлекло внимание болельщиков и вызвало критику из-за использования искусственного интеллекта.

Контракт Малиновского с турецким клубом рассчитан на три года. К "Трабзонспору" он присоединился на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянским "Дженоа".

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По информации турецких СМИ, зарплата украинского футболиста составит около 1,2 млн евро в год.

В новой команде Малиновский будет выступать вместе с еще одним украинцем — защитником Арсением Батаговым. До недавнего времени цвета "Трабзонспора" также защищал вингер сборной Украины Александр Зубков, который перешел в греческий АЕК.

В прошлом сезоне клуб из Трабзона стал бронзовым призером чемпионата Турции и выиграл национальный Кубок. Благодаря этому команда Фатиха Текке выступит в Лиге Европы.

Руслан Малиновский — 33-летний украинский полузащитник, один из лидеров сборной Украины. Ранее выступал за "Шахтер", "Генк", "Аталанту", "Марсель" и "Дженоа". Известен своими дальними ударами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, где и когда болельщики смогут посмотреть товарищеский матч между сборными Дании и Украины перед стартом официальных турниров. В материале также были собраны главные подробности о времени начала встречи и трансляции поединка.

Также Новини.LIVE писал, что известный украинский комментатор Роман Тынгаев попал в реанимацию после поражения электрическим током.

Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол) Трабзонспор
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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