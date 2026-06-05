Малиновский в стилистике Матрицы был представлен в новом клубе

Руслан Малиновский. Фото: "Трабзонспор"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский официально стал игроком турецкого "Трабзонспора". Клуб объявил о подписании контракта с футболистом с помощью оригинального ИИ-видеоролика в стиле культового фильма "Матрица".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети "Трабзонспора".

"Bazı karararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir."



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet - Trabzonspor (@Trabzonspor) 5 июня 2026 года

Малиновский примерил образ Нео

В презентационном ролике украинец предстал в стилистике главного героя "Матрицы" Нео. Видео быстро привлекло внимание болельщиков и вызвало критику из-за использования искусственного интеллекта.

Контракт Малиновского с турецким клубом рассчитан на три года. К "Трабзонспору" он присоединился на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянским "Дженоа".

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В новой команде Малиновский будет выступать вместе с еще одним украинцем — защитником Арсением Батаговым. До недавнего времени цвета "Трабзонспора" также защищал вингер сборной Украины Александр Зубков, который перешел в греческий АЕК.

В прошлом сезоне клуб из Трабзона стал бронзовым призером чемпионата Турции и выиграл национальный Кубок. Благодаря этому команда Фатиха Текке выступит в Лиге Европы.

Руслан Малиновский — 33-летний украинский полузащитник, один из лидеров сборной Украины. Ранее выступал за "Шахтер", "Генк", "Аталанту", "Марсель" и "Дженоа". Известен своими дальними ударами.

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