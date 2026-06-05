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Головна Спорт Маліновський в стилістиці Матриці був представлений у новому клубі

Маліновський в стилістиці Матриці був представлений у новому клубі

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 23:55
Маліновський в стилістиці Матриці був представлений у новому клубі
Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Український півзахисник Руслан Маліновський офіційно став гравцем турецького "Трабзонспора". Клуб оголосив про підписання контракту з футболістом за допомогою оригінального ШІ-відеоролика в стилі культового фільму "Матриця".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі "Трабзонспора".

Маліновський приміряв образ Нео

У презентаційному ролику українець постав у стилістиці головного героя "Матриці" Нео. Відео швидко привернуло увагу вболівальників і викликало критику через використання штучного інтелекту.

Контракт Маліновського з турецьким клубом розрахований на три роки. До "Трабзонспора" він приєднався на правах вільного агента після завершення співпраці з італійським "Дженоа".

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За інформацією турецьких ЗМІ, зарплата українського футболіста становитиме близько 1,2 млн євро на рік.

У новій команді Маліновський виступатиме разом із ще одним українцем — захисником Арсенієм Батаговим. До недавнього часу кольори "Трабзонспора" також захищав вінгер збірної України Олександр Зубков, який перейшов у грецький АЕК.

Минулого сезону клуб із Трабзона став бронзовим призером чемпіонату Туреччини та виграв національний Кубок. Завдяки цьому команда Фатіха Текке виступить у Лізі Європи.

Руслан Маліновський — 33-річний український півзахисник, один із лідерів збірної України. Раніше виступав за "Шахтар", "Генк", "Аталанту", "Марсель" та "Дженоа". Відомий своїми дальніми ударами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, де та коли вболівальники зможуть переглянути товариський матч між збірними Данії та України перед стартом офіційних турнірів. У матеріалі також були зібрані головні подробиці про час початку зустрічі та трансляцію поєдинку.

Також Новини.LIVE писав, що відомий український коментатор Роман Тингаєв потрапив до реанімації після ураження електричним струмом.

Руслан Маліновський українські легіонери (футбол) Трабзонспор
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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