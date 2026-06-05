Маліновський в стилістиці Матриці був представлений у новому клубі

Руслан Маліновський. Фото: "Трабзонспор"

Український півзахисник Руслан Маліновський офіційно став гравцем турецького "Трабзонспора". Клуб оголосив про підписання контракту з футболістом за допомогою оригінального ШІ-відеоролика в стилі культового фільму "Матриця".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі "Трабзонспора".

“Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir.”



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Маліновський приміряв образ Нео

У презентаційному ролику українець постав у стилістиці головного героя "Матриці" Нео. Відео швидко привернуло увагу вболівальників і викликало критику через використання штучного інтелекту.

Контракт Маліновського з турецьким клубом розрахований на три роки. До "Трабзонспора" він приєднався на правах вільного агента після завершення співпраці з італійським "Дженоа".

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У новій команді Маліновський виступатиме разом із ще одним українцем — захисником Арсенієм Батаговим. До недавнього часу кольори "Трабзонспора" також захищав вінгер збірної України Олександр Зубков, який перейшов у грецький АЕК.

Минулого сезону клуб із Трабзона став бронзовим призером чемпіонату Туреччини та виграв національний Кубок. Завдяки цьому команда Фатіха Текке виступить у Лізі Європи.

Руслан Маліновський — 33-річний український півзахисник, один із лідерів збірної України. Раніше виступав за "Шахтар", "Генк", "Аталанту", "Марсель" та "Дженоа". Відомий своїми дальніми ударами.

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