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Головна Спорт У Яремчука з'явився новий варіант продовження кар'єри

У Яремчука з'явився новий варіант продовження кар'єри

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 16:32
Олімпіакос запропонував Яремчуку залишитися в Греції
Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Український футболіст Роман Яремчук обирає, в якому клубі грати у сезоні 2026/27. У нього є щонайменше дві пропозиції. Йдеться про клуби з різних країн.

"Олімпіакос" змінив думку щодо гравця збірної України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport24.

Головний тренер "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар готовий надати другий шанс Роману Яремчуку. Досвідчений форвард провів у Греції першу половину минулого сезону, але не зміг закріпитися в команді. У підсумку його віддали в оренду до французького "Ліона".

Роман Яремчук
Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Шанс для Яремчука

В "Олімпіакосі" розраховують на 30-річного форварда, який залишається одним із лідерів збірної України. При цьому наставник команди обіцяє Роману Яремчуку лише місце запасного футболіста з обмеженим ігровим часом. У Греції чекають на відповідь від нападника.

Також на Яремчука, як і раніше, претендує "Ліон". Французький клуб веде переговори з "Олімпіакосом" про повноцінний трансфер гравця, який за половину минулого сезону забив 5 голів та зробив 1 результативну передачу.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що Олександр Караваєв може стати гравцем, який виграє чемпіонат України у двох різних клубах.

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Роман Яремчук Ліон Олімпіакос
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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