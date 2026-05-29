Стало відомо, де може продовжити кар'єру Яремчук

Майбутнє українського нападника Романа Яремчука після завершення сезону залишається відкритим. Французький "Ліон" зацікавлений у продовженні співпраці з форвардом, однак поки не готовий активувати опцію викупу, прописану в орендній угоді.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport24.gr.

"Ліон" веде переговори щодо Яремчука

За інформацією джерела, французький клуб не планує активувати опцію викупу в розмірі 5 мільйонів євро, яка дозволяє придбати контракт українця у грецького "Олімпіакоса" після завершення оренди.

Натомість французький клуб намагається домовитися про зниження вартості трансферу до 2,5 мільйона євро. Раніше "Ліон" уже заплатив 1,5 мільйона євро за оренду нападника.

Водночас в "Олімпіакосі" не поспішають розлучатися з футболістом. У клубі розраховують на повернення українця та планують зберегти його в команді на наступний сезон.

Головний тренер "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар розраховує на українця як на одного з лідерів атаки та хоче зробити зв’язку Яремчук — Аюб Ель-Каабі основною в атаці команди. Крім того, клуб розглядає можливість продажу інших нападників, зокрема Мехді Таремі та Клайтона.

Яремчук перейшов до "Ліона" взимку на правах оренди. За французький клуб українець провів 14 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Остаточна доля українського форварда має визначитися найближчими тижнями після завершення переговорів між клубами.