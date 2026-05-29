Головна Спорт Ліон намагається викупити Яремчука зі знижкою

Дата публікації: 29 травня 2026 23:46
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Яремчук
Роман Яремчук. Фото: Getty Images

Майбутнє українського нападника Романа Яремчука після завершення сезону залишається відкритим. Французький "Ліон" зацікавлений у продовженні співпраці з форвардом, однак поки не готовий активувати опцію викупу, прописану в орендній угоді.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport24.gr.

Роман Яремчук
Роман Яремчук в обіймі партнерів по команді. Фото: "Ліон"

"Ліон" веде переговори щодо Яремчука

За інформацією джерела, французький клуб не планує активувати опцію викупу в розмірі 5 мільйонів євро, яка дозволяє придбати контракт українця у грецького "Олімпіакоса" після завершення оренди.

Натомість французький клуб намагається домовитися про зниження вартості трансферу до 2,5 мільйона євро. Раніше "Ліон" уже заплатив 1,5 мільйона євро за оренду нападника.

Водночас в "Олімпіакосі" не поспішають розлучатися з футболістом. У клубі розраховують на повернення українця та планують зберегти його в команді на наступний сезон.

Читайте також:

Головний тренер "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар розраховує на українця як на одного з лідерів атаки та хоче зробити зв’язку Яремчук — Аюб Ель-Каабі основною в атаці команди. Крім того, клуб розглядає можливість продажу інших нападників, зокрема Мехді Таремі та Клайтона.

Яремчук перейшов до "Ліона" взимку на правах оренди. За французький клуб українець провів 14 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Остаточна доля українського форварда має визначитися найближчими тижнями після завершення переговорів між клубами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після перемоги над Ріко Верхувеном Олександр Усик отримав новий виклик від одного з претендентів на чемпіонський бій.

Також Новини.LIVE писав, що син Віталія Кличка Максим увійшов до числа найкращих баскетболістів молодіжної першості Франції після успішного сезону.

Роман Яремчук Ліон Олімпіакос
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
