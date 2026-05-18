Ліон ухвалив рішення щодо майбутнього Яремчука після оренди

Український нападник Роман Яремчук залишить "Ліон" після завершення сезону-2025/26. Французький клуб вирішив не активувати опцію викупу форварда після оренди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Topmercato.

Спортивний директор "Ліона" Матьє Луї-Жан підтвердив, що після завершення орендної угоди Яремчук повернеться до грецького "Олімпіакоса". Разом з українцем команду також залишить бразильський форвард Ендрік Феліпе, який належить мадридському "Реалу".

"Одним із наших пріоритетів у літнє трансферне вікно буде посилення атаки, оскільки Роман Яремчук та Ендрік, які були в оренді, підуть", — заявив Луї-Жан.

Роман Яремчук приєднався до "Ліона" у січні 2026 року. Французький клуб заплатив за оренду українця 1,5 мільйона євро, а контракт передбачав можливість повноцінного викупу за п’ять мільйонів євро.

Попри рішення клубу, українець провів результативну другу частину сезону. Форвард провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять м’ячів та віддав одну результативну передачу. Чотири голи Яремчук оформив у Лізі 1, ще один — у Кубку Франції.

"Ліон" завершив сезон чемпіонату Франції на четвертому місці. Команда до останнього туру претендувала на потрапляння до топ-3 та прямий вихід до основного етапу Ліги чемпіонів, але програла в заключному матчі сезону.

