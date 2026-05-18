Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Яремчук не залишиться грати в Ліоні

Яремчук не залишиться грати в Ліоні

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 19:59
Ліон ухвалив рішення щодо майбутнього Яремчука після оренди
Роман Яремчук. Фото: "Ліон"

Український нападник Роман Яремчук залишить "Ліон" після завершення сезону-2025/26. Французький клуб вирішив не активувати опцію викупу форварда після оренди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Topmercato.

Роман Яремчук
 Роман Яремчук. Фото: Getty Images

"Ліон" відмовився від Яремчука

Спортивний директор "Ліона" Матьє Луї-Жан підтвердив, що після завершення орендної угоди Яремчук повернеться до грецького "Олімпіакоса". Разом з українцем команду також залишить бразильський форвард Ендрік Феліпе, який належить мадридському "Реалу".

"Одним із наших пріоритетів у літнє трансферне вікно буде посилення атаки, оскільки Роман Яремчук та Ендрік, які були в оренді, підуть", — заявив Луї-Жан.

Роман Яремчук приєднався до "Ліона" у січні 2026 року. Французький клуб заплатив за оренду українця 1,5 мільйона євро, а контракт передбачав можливість повноцінного викупу за п’ять мільйонів євро.

Читайте також:

Попри рішення клубу, українець провів результативну другу частину сезону. Форвард провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять м’ячів та віддав одну результативну передачу. Чотири голи Яремчук оформив у Лізі 1, ще один — у Кубку Франції.

"Ліон" завершив сезон чемпіонату Франції на четвертому місці. Команда до останнього туру претендувала на потрапляння до топ-3 та прямий вихід до основного етапу Ліги чемпіонів, але програла в заключному матчі сезону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про трансляцію та час початку бою Олександра Усика проти Ріко Верхувена, який пройде найближчими днями.

Також Новини.LIVE повідомляв про резонансне весілля 16-річної доньки Тайсона Ф’юрі на острові, де можна одружуватись неповнолітнім.

Роман Яремчук українські легіонери (футбол) Ліон
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації