Трансфер Яремчука: у Ліоні ухвалили важливе рішення

Яремчук дізнався умову продовження кар'єри у Франції
Український форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук не повернеться в команду з Пірея. Тренерський штаб не розраховує на гравця. Однак у нього є можливість підписати контракт із "Ліоном".
Яремчук виступає за "ткачів" на правах оренди, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Footmercato.
Роман Яремчук так і не зміг закріпитися у складі "Олімпіакоса", внаслідок чого грецький клуб погодив його оренду в "Ліон". Форвард проводить у Франції другу половину сезону 2025/26. У команді Паулу Фонсеки гравцеві вдалося набрати оптимальну форму.
Майбутнє Яремчука
У "ткачів" є право викупити контракт 30-річного українця. "Олімпіакос" хоче отримати за гравця 5 млн євро. І керівництво "Ліона" всерйоз розглядає таку можливість.
Навесні Роман Яремчук зумів завоювати місце в основі французької команди. Він провів 13 поєдинків і забив 5 голів, що допомогло "Ліону" зберегти шанси на вихід у Лігу чемпіонів. Якщо це завдання буде виконано, "ткачі" запропонують футболістові постійний контракт.
