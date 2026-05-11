Трансфер Яремчука: у Ліоні ухвалили важливе рішення

Роман Яремчук (праворуч) бореться за м'яч.

Український форвард грецького "Олімпіакоса" Роман Яремчук не повернеться в команду з Пірея. Тренерський штаб не розраховує на гравця. Однак у нього є можливість підписати контракт із "Ліоном".

Яремчук виступає за "ткачів" на правах оренди, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Footmercato.

Роман Яремчук так і не зміг закріпитися у складі "Олімпіакоса", внаслідок чого грецький клуб погодив його оренду в "Ліон". Форвард проводить у Франції другу половину сезону 2025/26. У команді Паулу Фонсеки гравцеві вдалося набрати оптимальну форму.

Майбутнє Яремчука

У "ткачів" є право викупити контракт 30-річного українця. "Олімпіакос" хоче отримати за гравця 5 млн євро. І керівництво "Ліона" всерйоз розглядає таку можливість.

Навесні Роман Яремчук зумів завоювати місце в основі французької команди. Він провів 13 поєдинків і забив 5 голів, що допомогло "Ліону" зберегти шанси на вихід у Лігу чемпіонів. Якщо це завдання буде виконано, "ткачі" запропонують футболістові постійний контракт.

