Главная Спорт Яремчук узнал условие продолжения карьеры во Франции

Дата публикации 11 мая 2026 12:20
Трансфер Яремчука: в Лионе приняли важное решение
Роман Яремчук (справа) борется за мяч. Фото: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP via Getty Images

Украинский форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук не вернется в команду из Пирея. Тренерский штаб не рассчитывает на игрока. Однако у него есть возможность подписать контракт с "Лионом". 

Яремчук выступает за "ткачей" на правах аренды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Footmercato

Роман Яремчук так и не смог закрепиться в составе "Олимпиакоса", в результате чего греческий клуб согласовал его аренду в "Лион". Форвард проводит во Франции вторую половину сезона 2025/26. В команде Паулу Фонсеки игроку удалось набрать оптимальную форму. 

Будущее Яремчука 

У "ткачей" есть право выкупить контракт 30-летнего украинца. "Олимпиакос" хочет получить за игрока 5 млн евро. И руководство "Лиона" всерьез рассматривает такую возможность. 

Весной Роман Яремчук сумел завоевать место в основе французской команды. Он провел 13 поединков и забил 5 голов, что помогло "Лиону" сохранить шансы на выход в Лигу чемпионов. Если эта задача будет выполнена, "ткачи" предложат футболисту постоянный контракт. 

Футбол трансферы Роман Яремчук Лион
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
