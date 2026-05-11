Трансфер Яремчука: в Лионе приняли важное решение

Роман Яремчук (справа) борется за мяч. Фото: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP via Getty Images

Украинский форвард греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук не вернется в команду из Пирея. Тренерский штаб не рассчитывает на игрока. Однако у него есть возможность подписать контракт с "Лионом".

Яремчук выступает за "ткачей" на правах аренды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Footmercato.

Роман Яремчук так и не смог закрепиться в составе "Олимпиакоса", в результате чего греческий клуб согласовал его аренду в "Лион". Форвард проводит во Франции вторую половину сезона 2025/26. В команде Паулу Фонсеки игроку удалось набрать оптимальную форму.

Будущее Яремчука

У "ткачей" есть право выкупить контракт 30-летнего украинца. "Олимпиакос" хочет получить за игрока 5 млн евро. И руководство "Лиона" всерьез рассматривает такую возможность.

Весной Роман Яремчук сумел завоевать место в основе французской команды. Он провел 13 поединков и забил 5 голов, что помогло "Лиону" сохранить шансы на выход в Лигу чемпионов. Если эта задача будет выполнена, "ткачи" предложат футболисту постоянный контракт.

