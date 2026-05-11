Забарный и Яремчук получили оценки за матчи чемпионата Франции

Украинские футболисты Илья Забарный и Роман Яремчук провели очередные матчи во французской Лиге 1 за свои клубы. Защитник "ПСЖ" помог команде одержать победу, тогда как нападающий "Лиона" потерпел поражение.

"ПСЖ" в 33-м туре чемпионата Франции минимально обыграл "Брест" со счетом 1:0. Матч состоялся на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и провел на поле все 90 минут. После завершения встречи статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,1 балла.

Средний рейтинг футболистов "ПСЖ" в этом матче составил 7,20. После победы парижский клуб продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Лиги 1.

Зато "Лион" Романа Яремчука не смог набрать очки в выездном матче против "Тулузы". Команда украинца уступила со счетом 1:2.

Яремчук начал встречу в стартовом составе и находился на поле до 83-й минуты, после чего был заменен.

По итогам матча Sofascore оценил игру украинского форварда в 6,3 балла. Средний рейтинг игроков "Лиона" составил 6,82.

После 33 туров "Лион" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

