Забарний та Яремчук отримали оцінки за матчі чемпіонату Франції

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Українські футболісти Ілля Забарний та Роман Яремчук провели чергові матчі у французькій Лізі 1 за свої клуби. Захисник "ПСЖ" допоміг команді здобути перемогу, тоді як нападник "Ліона" зазнав поразки.

Забарний переміг, Яремчук програв у Лізі 1

"ПСЖ" у 33-му турі чемпіонату Франції мінімально обіграв "Брест" із рахунком 1:0. Матч відбувся на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан та провів на полі всі 90 хвилин. Після завершення зустрічі статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,1 бала.

Середній рейтинг футболістів "ПСЖ" у цьому матчі склав 7,20. Після перемоги паризький клуб продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю Ліги 1.

Натомість "Ліон" Романа Яремчука не зміг набрати очки у виїзному матчі проти "Тулузи". Команда українця поступилася з рахунком 1:2.

Яремчук розпочав зустріч у стартовому складі та перебував на полі до 83-ї хвилини, після чого був замінений.

За підсумками матчу Sofascore оцінив гру українського форварда у 6,3 бала. Середній рейтинг гравців "Ліона" склав 6,82.

Після 33 турів "Ліон" посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції та продовжує боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

