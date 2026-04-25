Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Яремчук оформив дубль за Ліон в чепіонаті Франції

Яремчук оформив дубль за Ліон в чепіонаті Франції

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 17:45
Яремчук двічі забив за Ліон — відео другого й третього голів українця в Лізі 1
Роман Яремчук в обіймі партнерів по команді. Фото: "Ліон"

Український форвард Роман Яремчук знову відзначився за французький "Ліон" у чемпіонаті Франції. Нападник забив у матчі 31-го туру Ліги 1 проти "Осера".

Про забиті м’ячі повідомив портал Новини.LIVE.

Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: "Ліон"

Яремчук відзначився голами за "Ліон"

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека довірив Яремчуку місце у стартовому складі на цей матч, і українець швидко виправдав очікування. Уже на 19-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок своїм голам.

Роман одним дотиком обробив точний простріл від Вінісіуса та завдав удару низом по центру воріт, не залишивши шансів голкіперу. Цей м’яч став другим для українського нападника у складі "Ліону" в рамках Ліги 1.

У другому таймі на 71-й хвилині українець забив ідентичний гол після прострілу з правого флангу, зробивши рахунок 3:1.

Читайте також:

Яремчук приєднався до "Ліона" взимку 2026 року, перейшовши на правах оренди з грецького "Олімпіакоса". Його контракт із французьким клубом розрахований до завершення поточного сезону. Відтоді українець уже провів 10 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу в усіх турнірах.

Наразі "Ліон" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції сезону 2025/26, маючи 54 очки та продовжуючи боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Фабіо Вордлі поділився деталями спільних тренувань із Олександром Усиком, зазначивши, що цей досвід суттєво вплинув на його розвиток у боксі.

Також Новини.LIVE інформував, що Олександр Хацкевич пояснив, хто може стати наступником Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України.

Французька Ліга 1 Роман Яремчук Ліон
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації