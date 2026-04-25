Яремчук двічі забив за Ліон — відео другого й третього голів українця в Лізі 1

Роман Яремчук в обіймі партнерів по команді.

Український форвард Роман Яремчук знову відзначився за французький "Ліон" у чемпіонаті Франції. Нападник забив у матчі 31-го туру Ліги 1 проти "Осера".

Головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека довірив Яремчуку місце у стартовому складі на цей матч, і українець швидко виправдав очікування. Уже на 19-й хвилині зустрічі він відкрив рахунок своїм голам.

Роман одним дотиком обробив точний простріл від Вінісіуса та завдав удару низом по центру воріт, не залишивши шансів голкіперу. Цей м’яч став другим для українського нападника у складі "Ліону" в рамках Ліги 1.

У другому таймі на 71-й хвилині українець забив ідентичний гол після прострілу з правого флангу, зробивши рахунок 3:1.

🇫🇷 Lyon 3-1 Auxerre | Roman Yaremchuk pic.twitter.com/7Rwt3DUXYW — JustGoal (@JustGoal8) April 25, 2026

Яремчук приєднався до "Ліона" взимку 2026 року, перейшовши на правах оренди з грецького "Олімпіакоса". Його контракт із французьким клубом розрахований до завершення поточного сезону. Відтоді українець уже провів 10 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу в усіх турнірах.

Наразі "Ліон" посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції сезону 2025/26, маючи 54 очки та продовжуючи боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

