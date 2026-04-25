Яремчук оформил дубль за Лион в чепионате Франции

Дата публикации 25 апреля 2026 17:45
Яремчук дважды забил за Лион — видео второго и третьего голов украинца в Лиге 1
Роман Яремчук в объятиях партнеров по команде. Фото: "Лион"

Украинский форвард Роман Яремчук снова отличился за французский "Лион" в чемпионате Франции. Нападающий забил в матче 31-го тура Лиги 1 против "Осера".

О забитых мячах сообщил портал Новини.LIVE.

Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: "Лион"

Яремчук отметился голами за "Лион"

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека доверил Яремчуку место в стартовом составе на этот матч, и украинец быстро оправдал ожидания. Уже на 19-й минуте встречи он открыл счет своим голам.

Роман одним касанием обработал точный прострел от Винисиуса и нанес удар низом по центру ворот, не оставив шансов голкиперу. Этот мяч стал вторым для украинского нападающего в составе "Лиона" в рамках Лиги 1.

Во втором тайме на 71-й минуте украинец забил идентичный гол после прострела с правого фланга, сделав счет 3:1.

Читайте также:

Яремчук присоединился к "Лиону" зимой 2026 года, перейдя на правах аренды из греческого "Олимпиакоса". Его контракт с французским клубом рассчитан до завершения текущего сезона. С тех пор украинец уже провел 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Сейчас "Лион" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона 2025/26, имея 54 очка и продолжая борьбу за зону Лиги чемпионов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Фабио Уордли поделился деталями совместных тренировок с Александром Усиком, отметив, что этот опыт существенно повлиял на его развитие в боксе.

Также News.LIVE информировал, что Александр Хацкевич объяснил, кто может стать преемником Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Французская Лига 1 Роман Яремчук Лион
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
