У Ліоні остаточно вирішили долю Яремчука

Роман Яремчук під час матчу. Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Французький "Ліон" розглядає можливість зберегти нападника Романа Яремчука. Форвард збірної України виступає за клуб на правах оренди. Його контракт належить грецькому "Олімпіакосу".

Керівництво "ткачів" аналізує варіанти продовження співпраці з українцем, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.fr.

Інтерес до Романа Яремчука посилився після його результативного виступу в чемпіонаті Франції. У недавньому матчі проти "Осера" форвард збірної України оформив дубль та допоміг команді здобути перемогу з рахунком 3:2. Цей результат вплинув на позицію клубу щодо майбутнього форварда. Тренерський штаб отримав додаткові аргументи на користь збереження гравця. Питання подальшої співпраці перейшло в стадію обговорення.

Фінансові умови трансферу

Основною проблемою для оформлення повноцінного трансферу залишається вартість угоди. Викуп контракту оцінюється приблизно в 5 млн євро. У клубі вважають цю суму високою в поточних умовах. При цьому "Ліон" продовжує шукати варіанти, які дозволять знизити фінансове навантаження.

У поточному сезоні Яремчук провів 11 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 4 забиті м'ячі та 1 результативна передача.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Олександр Усик висловив підтримку Ентоні Джошуа перед його боєм із суперником з Албанії.

Також Новини.LIVE публікували думку Віктора Вацка про розмір зарплати нового головного тренера збірної України з футболу.