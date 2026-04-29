В Лионе окончательно решили судьбу Яремчука

Роман Яремчук во время матча.

Французский "Лион" рассматривает возможность сохранить нападающего Романа Яремчука. Форвард сборной Украины выступает за клуб на правах аренды. Его контракт принадлежит греческому "Олимпиакосу".

Руководство "ткачей" анализирует варианты продолжения сотрудничества с украинцем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.fr.

Интерес к Роману Яремчуку усилился после его результативного выступления в чемпионате Франции. В недавнем матче против "Осера" форвард сборной Украины оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 3:2. Этот результат повлиял на позицию клуба относительно будущего форварда. Тренерский штаб получил дополнительные аргументы в пользу сохранения игрока. Вопрос дальнейшего сотрудничества перешел в стадию обсуждения.

Финансовые условия трансфера

Основной проблемой для оформления полноценного трансфера остается стоимость сделки. Выкуп контракта оценивается примерно в 5 млн евро. В клубе считают эту сумму высокой в текущих условиях. При этом "Лион" продолжает искать варианты, которые позволят снизить финансовую нагрузку.

В текущем сезоне Яремчук провел 11 матчей во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача.

