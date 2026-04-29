Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яремчук впечатлил руководство Лиона: готовится трансфер

Яремчук впечатлил руководство Лиона: готовится трансфер

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 15:33
В Лионе окончательно решили судьбу Яремчука
Роман Яремчук во время матча. Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Французский "Лион" рассматривает возможность сохранить нападающего Романа Яремчука. Форвард сборной Украины выступает за клуб на правах аренды. Его контракт принадлежит греческому "Олимпиакосу".

Руководство "ткачей" анализирует варианты продолжения сотрудничества с украинцем, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.fr.

Интерес к Роману Яремчуку усилился после его результативного выступления в чемпионате Франции. В недавнем матче против "Осера" форвард сборной Украины оформил дубль и помог команде одержать победу со счетом 3:2. Этот результат повлиял на позицию клуба относительно будущего форварда. Тренерский штаб получил дополнительные аргументы в пользу сохранения игрока. Вопрос дальнейшего сотрудничества перешел в стадию обсуждения.

Финансовые условия трансфера

Основной проблемой для оформления полноценного трансфера остается стоимость сделки. Выкуп контракта оценивается примерно в 5 млн евро. В клубе считают эту сумму высокой в текущих условиях. При этом "Лион" продолжает искать варианты, которые позволят снизить финансовую нагрузку.

В текущем сезоне Яремчук провел 11 матчей во всех турнирах. На его счету 4 забитых мяча и 1 результативная передача. 

Футбол трансферы Роман Яремчук Лион
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации