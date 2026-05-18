Лион принял решение относительно будущего Яремчука после аренды

Украинский нападающий Роман Яремчук покинет "Лион" после завершения сезона-2025/26. Французский клуб решил не активировать опцию выкупа форварда после аренды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Topmercato.

Спортивный директор "Лиона" Матье Луи-Жан подтвердил, что после завершения арендного соглашения Яремчук вернется в греческий "Олимпиакос". Вместе с украинцем команду также покинет бразильский форвард Эндрик Фелипе, который принадлежит мадридскому "Реалу".

"Одним из наших приоритетов в летнее трансферное окно будет усиление атаки, поскольку Роман Яремчук и Эндрик, которые были в аренде, уйдут", — заявил Луи-Жан.

Яремчук присоединился к "Лиону" в январе 2026 года. Французский клуб заплатил за аренду украинца 1,5 миллиона евро, а контракт предусматривал возможность полноценного выкупа за пять миллионов евро.

Несмотря на решение клуба, украинец провел результативную вторую часть сезона. Форвард провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Четыре гола Яремчук оформил в Лиге 1, еще один — в Кубке Франции.

"Лион" завершил сезон чемпионата Франции на четвертом месте. Команда до последнего тура претендовала на попадание в топ-3 и прямой выход в основной этап Лиги чемпионов, но проиграла в заключительном матче сезона.

