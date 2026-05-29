Стало известно, где может продолжить карьеру Яремчук

Роман Яремчук. Фото: Getty Images

Будущее украинского нападающего Романа Яремчука после завершения сезона остается открытым. Французский "Лион" заинтересован в продолжении сотрудничества с форвардом, однако пока не готов активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport24.gr.

Роман Яремчук в объятиях партнеров по команде. Фото: "Лион"

"Лион" ведет переговоры по Яремчуку

По информации источника, французский клуб не планирует активировать опцию выкупа в размере 5 миллионов евро, которая позволяет приобрести контракт украинца у греческого "Олимпиакоса" после завершения аренды.

Зато французский клуб пытается договориться о снижении стоимости трансфера до 2,5 миллиона евро. Ранее "Лион" уже заплатил 1,5 миллиона евро за аренду нападающего.

В то же время в "Олимпиакосе" не спешат расставаться с футболистом. В клубе рассчитывают на возвращение украинца и планируют сохранить его в команде на следующий сезон.

Читайте также:

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на украинца как на одного из лидеров атаки и хочет сделать связку Яремчук - Аюб Эль-Кааби основной в атаке команды. Кроме того, клуб рассматривает возможность продажи других нападающих, в частности Мехди Тареми и Клайтона.

Яремчук перешел в "Лион" зимой на правах аренды. За французский клуб украинец провел 14 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Окончательная судьба украинского форварда должна определиться в ближайшие недели после завершения переговоров между клубами.