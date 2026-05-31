Ярмоленко та Яремчук забили у дебютному таймі Мальдери на чолі збірної України

Збірна України невпевнено провела більщість першого тайму товариського матчу проти Польщі у Вроцлаві. При цьому команда Андреа Мальдери двічі вразила ворота суперника та пішла на перерву з комфортною перевагою.

Україна забила Польщі двічі за 10 хвилин

Рахунок у матчі було відкрито на 34-й хвилині, коли українці перестали захищатися та пішли в атаку. Віктор Циганков скористався помилкою польських футболістів на лівому фланзі та віддав передачу до зони перед штрафним майданчиком. Роман Яремчук прийняв м'яч та потужним ударом відправив його під праву стійку.

Перед перервою команда Мальдери забила вдруге. На 44-й хвилині Віталій Миколенко знайшов передачею Циганкова на лівому фланзі штрафного майданчика. Віктор прострілив уздовж воротарського майданчика, а Андрій Ярмоленко без перешкод відправив м'яч у сітку.

Для капітана збірної цей м'яч став 47-м у складі національної команди. Наразі Ярмоленку залишився один гол до рекорду Андрія Шевченка, у якого 48 голі.

Після першого тайму збірна України веде в рахунку 2:0.