Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Яремчук та Ярмоленко відзначились ефектними голами в 1-му таймі з Польщею

Яремчук та Ярмоленко відзначились ефектними голами в 1-му таймі з Польщею

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 19:30
Ярмоленко та Яремчук забили у дебютному таймі Мальдери на чолі збірної України
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Збірна України невпевнено провела більщість першого тайму товариського матчу проти Польщі у Вроцлаві. При цьому команда Андреа Мальдери двічі вразила ворота суперника та пішла на перерву з комфортною перевагою.

Про голи України у ворота Польщі повідомив портал Новини.LIVE.

Україна забила Польщі двічі за 10 хвилин

Рахунок у матчі було відкрито на 34-й хвилині, коли українці перестали захищатися та пішли в атаку. Віктор Циганков скористався помилкою польських футболістів на лівому фланзі та віддав передачу до зони перед штрафним майданчиком. Роман Яремчук прийняв м'яч та потужним ударом відправив його під праву стійку.

Перед перервою команда Мальдери забила вдруге. На 44-й хвилині Віталій Миколенко знайшов передачею Циганкова на лівому фланзі штрафного майданчика. Віктор прострілив уздовж воротарського майданчика, а Андрій Ярмоленко без перешкод відправив м'яч у сітку.

Для капітана збірної цей м'яч став 47-м у складі національної команди. Наразі Ярмоленку залишився один гол до рекорду Андрія Шевченка, у якого 48 голі.

Читайте також:

Після першого тайму збірна України веде в рахунку 2:0.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про історичний результат Марти Костюк на кортах Ролан Гаррос, де українка досягла рекордного для себе показника.

Також Новини.LIVE повідомляв, що святкування перемоги "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів завершилося безладами та серйозними інцидентами у французькій столиці.

Збірна України з футболу Роман Яремчук Збірна Польщі з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації