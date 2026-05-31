Ярмоленко и Яремчук забили в дебютном тайме Мальдеры во главе сборной Украины

Яремчук и Ярмоленко отметились эффектными голами в 1-м тайме с Польшей
Сборная Украины неуверенно провела большинство первого тайма товарищеского матча против Польши во Вроцлаве. При этом команда Андреа Мальдеры дважды поразила ворота соперника и ушла на перерыв с комфортным преимуществом.
О голах Украины в ворота Польши сообщил портал Новини.LIVE.
Украина забила Польше дважды за 10 минут
Счет в матче был открыт на 34-й минуте, когда украинцы перестали защищаться и пошли в атаку. Виктор Цыганков воспользовался ошибкой польских футболистов на левом фланге и отдал передачу в зону перед штрафной площадкой. Роман Яремчук принял мяч и мощным ударом отправил его под правую стойку.
Перед перерывом команда Мальдеры забила во второй раз. На 44-й минуте Виталий Миколенко нашел передачей Цыганкова на левом фланге штрафной площадки. Виктор прострелил вдоль вратарской площадки, а Андрей Ярмоленко без помех отправил мяч в сетку.
Для капитана сборной этот мяч стал 47-м в составе национальной команды. Сейчас Ярмоленко остался один гол до рекорда Андрея Шевченко, у которого 48 голов.
После первого тайма сборная Украины ведет в счете 2:0.
