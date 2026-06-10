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Главная Спорт У Яремчука появился новый вариант продолжения карьеры

У Яремчука появился новый вариант продолжения карьеры

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 16:32
Олимпиакос предложил Яремчуку остаться в Греции
Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Украинский футболист Роман Яремчук выбирает, в каком клубе сыграть сезон 2026/27. У него есть как минимум два предложения. Речь идет о клубах из разных стран. 

"Олимпиакос" изменил мнение по поводу игрока сборной Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport24

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар готов предоставить второй шанс Роману Яремчуку. Опытный форвард провел в Греции первую половину прошлого сезона, но не смог закрепиться в команде. В итоге его сдали в аренду во французский "Лион".  

Роман Яремчук
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Шанс для Яремчука 

В "Олимпиакосе" рассчитывают на 30-летнего форварда, который остается одним из лидеров сборной Украины. При этом наставник команды обещает Роману Яремчуку только место запасного футболиста с ограниченным игровым временем. В Греции ждут ответ от нападающего. 

Также на Яремчука по-прежнему претендует "Лион". Французский клуб ведет переговоры с "Олимпиакосом" о полноценном трансфере игрока, который за половину прошлого сезона забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что Александр Караваев может стать игроком, который выиграет чемпионат Украины в двух разных клубах. 

Также Новини.LIVE цитировали Руслана Малиновского, который назвал амбициозную цель. Украинец переедет в Турцию без семьи. 

Роман Яремчук Лион Олимпиакос
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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