Трансфер Цыганкова: президент Трабзонспора сделал заявлените

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: Getty Images

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков может стать вторым полузащитником сборной Украины, которого "Трабзонспор" подпишет нынешним летом. Турецкий клуб заинтересован в трансфере 28-летнего игрока. Переговоры с агентом футболиста идут уже несколько недель.

Президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган поделился мнением о ходе сделки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Günebakış Haber.

"Жирона" подписала Виктора Цыганкова в начале 2023 года за 5 млн евро. С тех пор украинец стал одним из лидеров команды, которая при нем впервые пробилась в Лигу чемпионов. Однако по итогам сезона 2025/26 каталонцы вылетели в Сегунду и будут вынуждены продать игрока. "Жирона" хочет получить за него не менее 8 млн евро.

Трансфер Цыганкова в "Трабзонспор"

Президент турецкого клуба подтвердил, что в переходе украинского вингера заинтересован главный тренер команды Фатих Текке. Он просматривал матчи и национальной команды, и "Жироны", после чего попросил подписать Виктора Цыганкова.

Эртугрул Доган не стал раскрывать детали переговоров, но подтвердил, что они продолжаются. "Трабзонспор" не собирается "давить" на игрока, при этом предлагает ему выгодные условия. Клуб знает, что футболист хотел бы продолжить карьеру в Испании, но хочет его переубедить.

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