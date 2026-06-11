Ярмоленко та Сидорчук обіймуть керівні посади в Динамо

Андрій Ярмоленко у збірній України. Фото: УНІАН

У керівництві київського "Динамо" можуть відбутися важливі зміни. Йдеться про залучення до управління клубом його легенд. Це діючі футболісти, які незабаром завершать кар’єру.

Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук можуть пов'язати свою подальшу кар'єру зі столичним клубом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Динамовець".

Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко вирішив відтермінувати завершення ігрової кар'єри ще на один рік. Уже в новому сезоні він може вписати своє ім'я в історію українського футболу і стати найкращим бомбардиром за всі роки існування елітної ліги.

Сергій Сидорчук та Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Нова роль Ярмоленка та Сидорчука

Саме нинішній ветеран "Динамо" може бути резервним планом керівництва клубу на роль нового головного тренера, якщо у Ігоря Костюка в наступному сезоні щось не вийде. Причому Андрію Ярмоленку не доведеться відразу завершувати кар'єру, мова йде про роль граючого наставника.

Також наближається час повернення до клубу його колишнього капітана Сергія Сидорчука. Півзахисник, який останніми роками виступає в Бельгії, може стати новим спортивним директором київського "Динамо". Офіційно ця інформація не підтверджена.

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