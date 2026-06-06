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Головна Спорт Спортинг бачить у Пономаренку нового Дьокереша та хоче його купити

Спортинг бачить у Пономаренку нового Дьокереша та хоче його купити

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 13:39
Спортинг бачить у Пономаренку нового Дьокереша та хоче його купити
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує привертати увагу європейських клубів. Цього разу інтерес до українського нападника приписують португальському "Спортінгу" з Лісабона.

Про це повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника, передає Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко у матчі Динамо в УПЛ
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зацікавив "Спортінг"

За інформацією джерела, лісабонський клуб включив 20-річного футболіста до шорт-листа на літнє трансферне вікно. У "Спортінгу" розглядають варіанти посилення атаки на випадок відходу основного нападника Луїса Суареса.

Повідомляється, що португальський клуб уважно стежить за виступами Пономаренка та бачить в українцеві одного з потенційних кандидатів на заміну своєму форварду.

Останнім часом інтерес до нападника "Динамо" виявляють одразу кілька європейських клубів. Раніше ЗМІ повідомляли про увагу до гравця з боку "Мілана", "Галатасарая", дортмундської "Боруссії", "РБ Лейпциг" та "Брентфорда".

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У сезоні-2025/26 Пономаренко став одним із найяскравіших молодих гравців українського футболу. Форвард забив 16 м’ячів у 23 матчах за "Динамо" в усіх турнірах та дебютував за збірну України.

Матвій Пономаренко — 20-річний український нападник "Динамо" і збірної України. Вихованець київського клубу. За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 12 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв усі подробиці щодо показу товариської гри між збірними Данії та України. Читачам розповіли про час початку зустрічі та транслятора.

Також Новини.LIVE писав про надзвичайну подію, яка сталася з українським коментатором Романом Тингаєвим. Після удару струмом його у важкому стані доставили до реанімації.

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Динамо Спортинг Матвій Пономаренко
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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