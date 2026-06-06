Спортинг бачить у Пономаренку нового Дьокереша та хоче його купити

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко продовжує привертати увагу європейських клубів. Цього разу інтерес до українського нападника приписують португальському "Спортінгу" з Лісабона.

Про це повідомив Telegram-канал Інсайди від Пасічника, передає Новини.LIVE.

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

Пономаренко зацікавив "Спортінг"

За інформацією джерела, лісабонський клуб включив 20-річного футболіста до шорт-листа на літнє трансферне вікно. У "Спортінгу" розглядають варіанти посилення атаки на випадок відходу основного нападника Луїса Суареса.

Повідомляється, що португальський клуб уважно стежить за виступами Пономаренка та бачить в українцеві одного з потенційних кандидатів на заміну своєму форварду.

Останнім часом інтерес до нападника "Динамо" виявляють одразу кілька європейських клубів. Раніше ЗМІ повідомляли про увагу до гравця з боку "Мілана", "Галатасарая", дортмундської "Боруссії", "РБ Лейпциг" та "Брентфорда".

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У сезоні-2025/26 Пономаренко став одним із найяскравіших молодих гравців українського футболу. Форвард забив 16 м’ячів у 23 матчах за "Динамо" в усіх турнірах та дебютував за збірну України.

Матвій Пономаренко — 20-річний український нападник "Динамо" і збірної України. Вихованець київського клубу. За даними Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить 12 млн євро.

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