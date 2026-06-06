Спортинг видит в Пономаренко нового Декереша и хочет его купить
Нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов. На этот раз интерес к украинскому нападающему приписывают португальскому "Спортингу" из Лиссабона.
Об этом сообщил Telegram-канал Инсайды от Пасечника, передает Новини.LIVE.
Пономаренко заинтересовал "Спортинг"
По информации источника, лиссабонский клуб включил 20-летнего футболиста в шорт-лист на летнее трансферное окно. В "Спортинге" рассматривают варианты усиления атаки на случай ухода основного нападающего Луиса Суареса.
Сообщается, что португальский клуб внимательно следит за выступлениями Пономаренко и видит в украинце одного из потенциальных кандидатов на замену своему форварду.
В последнее время интерес к нападающему "Динамо" проявляют сразу несколько европейских клубов. Ранее СМИ сообщали о внимании к игроку со стороны "Милана", "Галатасарая", дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпциг" и "Брентфорда".
В сезоне-2025/26 Пономаренко стал одним из самых ярких молодых игроков украинского футбола. Форвард забил 16 мячей в 23 матчах за "Динамо" во всех турнирах и дебютировал за сборную Украины.
Матвей Пономаренко - 20-летний украинский нападающий "Динамо" и сборной Украины. Воспитанник киевского клуба. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
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